美國大選｜海內外華人自由派倒戈挺特朗普 信更有能力遏制中共

爭取連任的美國總統特朗普，堪稱近40年對中國立場最強硬的美國總統。美國之音中文網報道，無論是美國華裔公民還是中國境內的自由派，因特朗普過去的表現，正從以往支持美國民主黨變成力挺特朗普連任。美中貿易戰、對中強硬政策，以及民主黨與總統候選人拜登的軟弱無力與激進左派的言行等，都是這些華人改變立場的原因。

報道指，2016年特朗普以微弱票數打敗希拉里贏得總統大選的那天，曼哈頓華裔地產經紀人任寰哭了。任寰畢業於北大，之後留學美國，因熱愛自由留在美國生活，她當日在自己的Facebook上寫到：「這是美國歷史上最黑暗的一天」，同時將支持特朗普的朋友拉黑。然而，四年過去，她站到曾經的對立面，決定支持特朗普，原因與她四年前反對特朗普的理由相似：與特朗普相比，民主黨對美國精神破壞更大。

報道謂，任寰並不是少數，無論是在美國華裔中，還是在中國境內，特朗普四年來的業績讓一批華人自由派改變了立場，從過去支持民主黨變成支持特朗普。

目居於美國的前六四學生領袖王丹，過去不時撰文批評特朗普，前日卻首度表態支持特朗普連任。他說：「拜登團隊已經一再表示，一旦他們掌握政權，將回到接觸、對話以及部份合作的原來的政策軌跡上。雖然對中共強硬已經是兩黨共識，但真正能夠納入的還是政府團隊，而拜登團隊在對華政策上的過去和未來的表現相反，特朗普政府內部，包括副國家安全顧問博明，國務卿蓬佩奧，司法部長巴爾，經濟顧問納瓦羅等人組成的鷹派團隊的對華政策的組合，尤其是對中共和中國的區別等重大政策宣示，我認為非常正確，我希望這樣的政策能夠延續下去。」

王丹認為，因為特朗普團隊比拜登團隊更為強硬，更能阻擋中共，因為「不解決掉中共的統治，中國的風險問題無法改善；但從克林頓政府到奧巴馬政府，基本上對於中共及其統治的問題是迴避的。」

流亡美國的盲人維權律師陳光誠則指出，對於目前的兩個政黨，民主黨和共和黨到底誰反共更有力？最簡單的回答就是看中共的反應。八月底，他在共和黨全代會上演講，雖然90%以上的內容是談中共對全人類的威脅，但最後一句為特朗普拉選票，卻在華人當中引起軒然大波。

加州商人Lu多年來一直給民主黨投票，至今認為自己是左派。不過，她現在打算投特朗普一票。她說：「貿易戰打破路徑依賴，讓華商更安全。」指出，一些華裔商人抱怨自己的業務受損於貿易戰，其實，受損的真正原因是「路徑依賴」，並非貿易戰。特朗普發動的貿易戰，無論主觀原因如何，客觀上都打破了這種路徑依賴。

Lu表示，不少華裔商人長期依賴中國用透支環境和透支居民健康換來的低價產品，即使個別所謂成功者，常常不過是將美國商業模式複製到中國，與中共極權壟斷合謀，再回頭野蠻獵殺西方社會正常商業，破壞商業秩序，損害健康商業生態。

有不少人與Lu的看法相似，認為只有在經濟上把中共給搞定了，不僅商人更加安全，整個中共對美國的滲透也才能全面遏制住，人權才更有保障，否則人權不過是一紙空文。

至於在中國，支持特朗普的人也不少。北京一所高校梁老師毫不諱言地說，他支持特朗普的最重要的理由是「特朗普對遏制中共勢力有很大功勞。」他認為，特朗普通過貿易戰，極大遏制了中共的經濟發展勢頭；通過制裁華為，極大堵塞了中共的技術偷竊渠道；給WHO斷供，極大削弱了中共在國際組織中的滲透效果。這些都是民主黨沒有做到的。

他又指，特朗普對國際事務不感興趣，反而重創了國際流氓，這可以叫做貌似無為，而實有所為。過去幾十年來，中共就是依靠從美國獲得的貿易順差和技術盜竊中一步步壯大的，特朗普的美國優先理念，本意可能並非為了遏制中共，但正是這樣，反而達到了遏制中共的效果。

梁老師坦言，讓他感到奇怪的是美國的民主黨左派一方面口頭譴責中共的人權問題，一方面和中共勾兌，比如在民主黨左派雲集且佔絕對優勢的荷李活，十多年來，一直和中共暗通款曲，從先前的《2012》到今天的《花木蘭》，跪舔態度毫無掩飾。左派這種對自己價值觀的心口不一，呈現出明顯的道德虛偽。

前中國維權律師滕彪則認為，支以對中共強硬，作為支持特朗普的最大理由是站不住腳的。滕彪說，相對於過去幾十年的美國其他總統，特朗普確實是從1972年以後對中國最強硬、讓中國共產黨難受的總統，但特朗普的強硬只是在侵權、貿易方面，而沒有民主人權方面的內容，因為他對這個沒有任何興趣，這種強硬跟推動中國民主沒有任何關係。

滕彪還指出，過去美國兩黨對中國採取的接觸政策都是比較軟弱的，這不是民主黨或者共和黨的問題，兩黨都是一樣的，這種對華政策是建立在一些錯誤認識基礎上的。現在美國兩黨都對中國很強硬，在國會裏面看得很清楚，關於香港和新疆的一些法案都是幾乎全票通過，這方面兩黨分歧相當小。

美國之音

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