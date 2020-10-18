美國安顧問指中國未夠能力攻台

台海持續緊張，戰事山雨欲來。不過，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）指出，解放軍目前的兩棲作戰能力有限，不認為中國現在會出手攻打台灣；警告美軍一旦介入台海戰事，中國將面臨非常危險的處境。

奧布萊恩上周五出席論壇時被問到，如中國武力攻台，美國將如何應對時表示，他不認為中國現在會出手，因為中國的兩棲作戰能力不足。他指出，以現在中國的兩棲作戰能力而言，要採取軍事行動將非常困難，或許10至15年後中國能做到。但即使如此，台灣因為海岸線甚長，能登陸的地點只有四、五處，對中國來說這將是艱巨的任務。在談到美方的可能因應時，奧布萊恩表示，不會對美軍具體軍事行動作出評論，但指美國有足够的工具，如果美軍介入，中國將面臨非常危險的處境。他建議台灣應增加軍費，發展針對中國兩棲力量與非軍事灰色領域的不對稱軍力，以及反介入和區域拒止戰略等，以提升對中國的嚇阻力。

深圳突發佈儲糧建議

此外，中共總書記習近平日前南巡，前往大陸對台前線城市廣東潮州慰問海軍陸戰隊士兵後，深圳發佈《深圳市家庭應急物資儲備建議清單》，加入食物、生活用品等，引起關注，有人質疑深圳此舉是為了配合對台文攻武嚇，不排除是虛張聲勢。

中央社/自由亞洲電台