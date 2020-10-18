丹麥曲奇之爭丨皇冠二審敗訴 北京判賠藍罐$231萬

皇冠丹麥曲奇（下稱皇冠）及丹麥藍罐曲奇（下稱藍罐）近年在侵權案上糾纏不清，內地裁判文書網近日公佈案件二審裁決結果，北京知識產權法院指，皇冠在內地的經銷商投放的廣告中，產品產地和質素描述涉及虛假宣傳和不正當競爭行為，法院駁回其上訴，判皇冠賠償藍罐200萬元人民幣（下同，約231萬港元），並支付訟費4萬元（約4.6萬港元）。

法院指，藍罐於2015年控訴皇冠的內地經銷商尤益嘉及銷售方，產品的正面圖案及包裝設計涉嫌抄襲，產地、製作成份描述亦涉及虛假宣傳；要求皇冠停用藍罐特有包裝，並賠償1,000萬元經濟損失（約1,157萬港元）。

今次是皇冠第二次敗訴。法院一審判決已要求皇冠停止宣傳產品生產於丹麥，禁止在廣告使用歐洲宮廷聚會圖片及「皇家」、「丹麥皇室御用」等字眼。

去年皇冠亦指藍罐的歷史、產地及皇室御用稱號涉及虛假宣傳，提出訴訟，索賠3,000萬元（約3,472萬港元）。案件仍在審理中。

《證劵時報網》

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