兩岸角力丨東風-17進駐東南沿岸基地 持續軍演 恫嚇台灣

《南華早報》引述解放軍消息人士報道，大陸東南沿岸飛彈基地升級，配備最先進的「東風-17」超音速飛彈，或意在攻台；與此同時，解放軍持續軍演外，昨日下午派出一架運8反潛機，闖入台灣西南防空識別區後，今早9時許又有共機侵入，已是4天內度被記錄到廣播驅離狀況。

「台灣西南空域」粉絲專頁分析，中共空警500加上運8反潛機雙機作業已是常態，研判今早入侵防空識別區的，仍是運8反潛機。

報道指，射程更遠更準確的東風-17將會逐步取代基地舊有的「東風-11」及「東風-15」。東風-17射程可達2,500公里，去年中共建政70周年時首次亮相。

台灣國防部表示，持續監察解放軍的相關兵力部署及軍事動態，充份掌握情報並適切應變。

台軍資深將領指，東風-17主要目的是用來嚇阻美軍進入台海及南海，同時強調國防部也在北、中、南、東部署愛國者三型反飛彈系統，確保政、經、軍重要設施的安全，防備解放軍的導彈攻擊。解放軍一旦點火發射導彈，台方即可透過長程預警雷達全程掌握，並可精算出其彈道，在其重返大氣層時，愛國者三型飛彈可在空中40至70公里以外的空中「擊落」，導彈不會落在台灣本土。

台灣國家中山科學研究院目前正研發的天弓三型增程型反飛彈系統，可在敵方導彈即將進入大氣層之際，直接擊毀。

《南華早報》／台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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