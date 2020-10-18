武漢肺炎｜黃金大媽檢測站刺眼登場 網民：炫富還是精神病？

青島早前疫情反彈，出現本土感染病例，當局隨即下令全市居民五日內分批接受病毒檢測，當中最刺眼的非「黃金大媽」莫屬，這位頸、手及耳都掛滿金器的大媽，一出現迅即成為檢測站的焦點。有網民指她是「炫富女」，也有人懷疑她精神異常，擔心她如此張揚出街會否遇劫。

青島為防疫情失控，自周一起一連五天進行全市大檢測，以找出感染市民。日前，雲南路街道一個檢測站突然起哄，因為一名年約60歲的肥胖大媽，「刺眼」登場。

從網上流傳的短片和照片顯示，這名大媽十指戴滿碩大金戒指、雙手手腕各有八、九隻粗金鐲或手鏈、頸項上又掛滿八至十條配有大金牌的金頸鏈、耳珠戴上金耳環，金飾較婚禮上的新娘還誇張。她還配上一頭鮮艷紅色頭髮和紅口罩，以及黑色米奇老鼠外衣，贏盡等候檢測市民的目光。

黃金大媽造型時尚霸氣兼具，令檢測站眾人紛紛投以注目禮和舉起手機「吸金氣」。

現場檢測站員工事後接受訪問時表示，黃金大媽是附近的居民，認為她說不上炫富，也不覺得她奇怪。

有網民發現黃金大媽其他出現公眾場所照片，顯示這名全身金器的女士，打扮一向「很潮」，常穿着印有卡通圖案的衣物，頭髮顏色不是大黃就是大紅，不變的是一身金器的「行頭」。

有網民好奇，大媽是否也鑲有金牙，又或猜測她的手袋或鞋是否也是名牌。也有網民擔心，她這樣戴滿金器的在街上招搖，可能惹來盜賊垂涎。

還有網民關注黃金大媽的健康，指她身上的金器如是足金的話，隨時會壓傷頸椎，指即使是朱義盛，重量恐也不輕，長期佩戴或對身體有害。

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