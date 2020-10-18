光明乳業被罰｜廣告人畢明：紅線越來越多 業界好多「自動波」審查

內地網傳乳業品牌「光明乳業」因廣告用上「請給我光明」，被上海當局指損害國家尊嚴或利益，洩露國家秘密而罰款30萬元人民幣（下同‧約35萬港元）。雖然事後有消息澄清，有關方面並非因這句廣告用語而被罰，但事件已引發內地網民激烈討論。

知名廣告人及影評人畢明接受《蘋果 》時訪問指出，過去接觸內地客戶所見，肯定存在「創作紅線」。她表示：「過去好多紅線都喺大家心中，有時甚至講出口，但這類似的紅線確實越來越多……近年，大家已好少會講出口，而出現『自動波』避忌，好多都會自我審查。」

畢明指，創作紅線無容置疑會影響廣告質素：「創作係需要自由，如果不斷自我審查，咁個『框』就越來越細。香港廣告已經同電影一樣，無咩可以講，而自我審查好影響發揮和思考過程。」

畢明認為，即使有紅線或者審查，創作一樣可以做得更好：「只要夠擔，有空間，就住框架亦可以搵突破。唔好因為呢啲嘢（框架）而閂埋道門，搵到條罅就可以搵到好闊的天空。」

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！