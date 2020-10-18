文字獄｜內地廣告出事多涉地圖標示或傷民族感情 無印良品一句「法租界」遭重罰

上海老牌奶類製品廠光明乳業，被指廣告「損害國家尊嚴或利益，洩露國家機密」而遭上海市當局處罰，但有關方面發開的資料相當有限，目前仍未清楚究竟是光明乳業哪一個廣告出問題，一度引發疑因「給我光明」廣告語觸發文字獄的聯想。有內媒就指，相似案例其實在內地並不罕見，多數與涉事企業產品或廣告中存在地圖標示錯誤，或含有錯誤表達傷害民族感情的相關資訊。

去年9月，日本品牌無印良品就因在微博中使用「法租界」一詞，遭到上海市黃浦區市場監督管理局處罰；從當日公示訊息來看，該案例與今次光明業一樣，同樣是違反內地廣告法第九條第（四）項規定，被罰款30萬元人民幣（下同‧34.7萬港元），以及責令停止發佈相關廣告。

2017年8月，無印良品從日本原裝進口一款晾衣架，包裝上印有「MADE IN TAIWAN」「原產國：台灣」字樣，通過淘寶網官方旗艦店和線下門店進行銷售。上海市工商局檢察總隊指，無印良品違反廣告法第九條第（四）項規定，遂罰款20萬元（約23.4萬港元）。不過，有關案例直至2018年5月才經由國家企業信用信息公示系統公開。

另外，江蘇錫山市一家烤肉店，曾在店內的一塊廣告畫中央用灰色方塊繪制了一幅簡易的世界地圖，地圖上標註中國杭州（HANGZHOU, CHINA）、韓國首爾（SEOUL, KOREA）、日本大阪（OSAKA, JAPAN）、美國洛杉磯（LA, USA）、澳洲墨爾本（MELBOURNE, AUSTRALIA）等地名，同時附上各國國旗。而在地圖中台灣地區所在的位置，標註台灣（TAIWAN），同時標註一面「青天白日滿地紅旗」的標誌。

當地監管部門認為，有關廣告宣傳內容違背一個「中國原則」，損害了國家民族利益，最後對當事人作出罰款25萬元（29.3萬港元）的行政處罰。

深藍財經

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