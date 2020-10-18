保護傘案｜潑糞男子屈用餐後見「曱甴腳」 警方質疑自編自導

台灣北市大安區「保護傘」餐廳前天（16日）中午突遭黑衣男闖入潑糞後逃逸，莫姓疑犯（25歲）當天深夜即遭警方逮捕。一開始莫男供稱是用餐後肚寫進行報復，後來檢警突破心防，他才說出有人以1.5萬元新台幣（約1.8萬港元）代價教唆他潑糞。檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見獲准，而3名幕後教唆疑犯昨晚前往台北地檢署探詢檢警偵辦進度與方向時已被警方鎖定，專案小組已申請拘捕領在法院外將3人逮捕。

莫男被逮初時還辯稱是前一天在「保護傘」用餐，在菜餚中發現一隻蟑螂腿，回家後腸胃不適肚子痛，還跑去藥房拿藥，甚至向警方出示藥袋與菜餚蟑螂腿的照片，企圖混淆警方調查方向，但警方認為有人自導自演，製造個人不滿店家的假像。

案發後，警方立即調閱餐廳內與周遭閉路電視，除了查出莫男犯案外，更進一步查出另外3人，包括莫男的高中好友江姓男子（25歲）與李姓堂兄弟（24、26歲），在案發前後都在餐廳內與門口監看，其中江男與李姓哥哥在店內用餐，李姓弟弟則是站在店外，警方鎖定3人身分後進一步追查，發現3人與莫男確實有關聯，事前也有所聯繫。

莫男向警方供稱是因為缺錢花用，在3人教唆下以1.5千元代價，向「保護傘」餐廳潑灑糞便，檢警立即著手逮捕幕後主使者，檢察官開出拘捕令要將3人拘提到案。昨天晚間7時許，專案小組發現3人在法院門口徘徊行徑詭異，疑是想打探消息或是等待機會幫莫男辦理保釋，警方確認身份後立刻將3人逮捕帶回警局偵訊，訊後將依違反恐嚇、毀損、傷害、公然侮辱等罪嫌送辦，並擴大清查幕後真正教唆主使人。

台灣《蘋果新聞網》

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