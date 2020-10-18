中聯通成美制裁目標　或被釘牌

中國聯通或成為美國下一個制裁目標。美國聯邦通訊委員會（FCC）要求行政部門在下月16日或以前說明，「中國聯通美洲公司是否受到中國政府利用。」一旦發現中國聯通與中國政府有關，FCC亦可能以「國家安全」為由，吊銷中國聯通在美國的營運牌照。

FCC前日發公開信詢問行政部門，要求11月16日前回覆，信中問：「（中國聯通美洲公司）是否以及如何受到中國（中共）政府的利用、影響和控制，是否存在國家安全和執法風險。」FCC亦查詢：「緩解措施是否可以解決任何已確定的問題。」如果發現中國政府背後控制中國聯通，FCC將可能以國家安全為理由吊銷它們美國的營運牌照。早在2019年5月，FCC已全票通過否決中國電訊商中國移動在美國提供通訊服務的資格，當時認為中國政府可以借中國移動在美國從事間諜活動。到今年4月，FCC再發出詳細警告，有意可能關閉中國電信、中國聯通、太平洋網絡有限公司及其子公司ComNet在美業務。

人大通過《出口管制法》

中國《出口管制法》昨獲人大通過，將在12月1日起實施。草案列明「任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中華人民共和國國家安全和利益的，中華人民共和國可以根據實際情況對該國家或者地區對等採取措施」。現時未公佈正式出口管制名單，但有全國人大成員建議把源代碼、算法、5G技術、量子通信技術等中國領先技術予以管制出口。

路透社