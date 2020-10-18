撐港詩人被勸認罪　換病妻釋放

【本報訊】曾表態關注反送中的內地詩人王藏，與夫人王麗（本名王利芹）同涉煽動顛覆國家政權罪，被關押在雲南楚雄看守所。代表律師盧思位與張磊前日成功會見王藏，透露警方在抓捕妻子後，曾暗示只要他屈服，就可以放人；但妻子仍被羈押，他要求看守所立即釋放王麗。

妻嚴重貧血送院

前日到看守所探視王藏的盧思位指，楚雄警方在抓捕妻子後，曾暗示只要他配合認罪，就可以釋放王麗，但時至今日王麗仍然被羈押。他又從警方口中得悉，妻子在看守所因嚴重貧血被送醫院，判斷妻子正遭受巨大的痛苦，且身體非常糟糕。盧又透露，當局早期曾安排了一名官方委派的律師，但王拒絕會見。現時看守所又勸王考慮若由他委託的律師（即盧與張）介入案件，會否為案件帶來更糟糕的結果，又詢問他能接受多長刑期，才可以不上訴。王藏堅稱絕不會解聘兩名律師，又表示他的案件沒有涉及所謂的國家安全，授權律師將他的情況毫無保留告知公眾。

雖然罪名是煽動顛覆，但王藏被捕的具體原因是甚麼，盧指，王藏是因為Twitter的言論和詩歌被捕，包括批評中南海破壞一國兩制、聲援反送中運動、支持何韻詩等。盧又指，目前王藏的身體和精神尚可，沒有受到酷刑對待，但因為要考慮妻子的安危，令他壓力很大。

目前王藏夫婦被捕，家中留下四名年幼子女由王藏母親照顧，但王母亦受到監控。