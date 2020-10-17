「蘋果（iPhone）手機我們也可以不用了！」中國外交部發言人趙立堅兩個月前才說得擲地有聲，不料中國人用身體表明要爆買iPhone。iPhone 12前晚在中港同步出售，京東旗艦店iPhone 12的預約量超過82萬人，蘇寧易購預約總數更突破145萬人。iPhone 12全線嚴重售罄，有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北敢於公開價格收機，現時多間收機公司表明不公開價單，待23日拿機時才在現場開價交易，相信看好行情。

iPhone 12在中國的價格一直比其他中國手機貴不少，以今次iPhone 12及iPhone 12 Pro 為例，12的256 GB售7,599元人民幣（下同，約8,790港元），Pro的256 GB 售價是9,299元（約10,757港元）。相比華為4月推出P40及P40 Pro系列，iPhone 12比P40賣貴2,500至3,000港元。

蘇寧收145萬張定單

前晚iPhone 12正式開售，雖然價錢不菲，但再次體現出中國果粉的忠誠。京東蘋果旗艦店周四（15日）開放預約iPhone 12，結果僅一天預約量就超過100萬部。其中iPhone 12的預約量有逾82萬人。

蘇寧易購等國內電商平台上線預約。截至前天傍晚6時，單在蘇寧易購iPhone 12系列各個型號預約量突破145萬，其中iPhone 12預約數量超過92萬，iPhone12 Pro預約總量達到52萬，最受歡迎的型號為iPhone 12 128G 藍色。

目前蘋果官網iPhone 12及Pro機全部處於延遲發貨狀態，淘寶、拼多多等電商延遲發貨兩至三周，而iPhone 12 Pro則延遲了三至四周的時間，最長更見45天。雖然華為目前在中國市場佔有率仍然是獨佔鰲頭，但iPhone的中國市佔亦再次穩步上揚，去年第二季只有6%，但今年第二季已逆市回升至9%。多個數據顯示iPhone 12在中國大賣，本報昨接觸華強北多間實體店，以往敢於報價的他們亦集體隱瞞回收價，聲稱要23日才公開，所有賣家要「現價現放」，即到現場才知價錢。

TOEFL名額被搶空

除了iPhone，中國近日連美國教育考試服務中心（ETS）開放2021年托福（TOEFL）考試名額都搶。據悉全年暫計開放53個考試日期，北京、上海的名額在5分鐘內搶空。

《中國基金報》/《蘋果》記者