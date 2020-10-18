哈薩克首向2脫疆者發難民證 變相認證新疆存在再教育營

哈薩克人權團體「阿塔珠爾特志願者組織」（Atajurt Kazakh Human Rights）創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）指出，哈薩克政府已對兩名逃離中國新疆的哈薩克族人核發難民證，變相證實哈薩克政府已正式承認「新疆存在再教育營（集中營）」。

賽爾克堅表示，去年10月從新疆逃到哈薩克的兩名男子穆薩汗（Kaster Musakhan）與阿利穆利（Murager Alimuly），本月16日在阿克莫拉州（Akmola）移民廳取得難民身分。

賽爾克堅說：「這是向來跟中共一唱一和的哈薩克當局，『第一次』對逃離新疆的哈薩克人核發難民證，意味着哈薩克政府首度正式地以文件的形式，證實並且承認新疆存在再教育營。」

哈薩克官員與中國當局互動密切，但因為中國政府以「非人道手段」打壓境內的穆斯林及維族、哈薩克族等少數民族，引爆哈薩克人民不滿，導致當局與人民對中國有不同的感受以及糾紛。據悉，哈薩克70%的人口為穆斯林。

不堪中國當局「系統性壓迫」（大舉把少數民族關進集中營），穆薩汗和阿利穆利於去年10月逃離新疆，非法入境哈薩克，之後被捕，並且服刑。兩人在阿塔珠爾特志願者組織協助下，向哈薩克當局申請庇護。

兩人去年10月14日在阿塔珠爾特志願者組織的記者會中指出，他們不堪中國當局多年折磨而被迫逃亡，兩人的證詞揭發了「再教育營」內幕。當時25歲的阿利穆利表示：「（新疆）額敏縣是一個小縣，當地就有9個營區。不論80歲的老人，還是20歲的年輕人，都遭到囚禁。」

當時30歲的穆薩汗說：「如果放了5個，他們會立刻再抓20個。我的一個兄弟2016年被抓，我們至今不知道他的處境。我們不敢去問，我們自己可能也會被拘禁。」

穆薩汗去年底曾在Facebook上發佈影片，指他和阿利穆利是生意上的夥伴，他們在新疆額敏縣遭到警方拘留後，受到虐打。由於得知警方可能會再拘捕他們，於是兩人決定冒險，於10月初徒步經一個沒有守衞的地方，偷渡進入哈薩克。他們希望哈國看在同族的份上，能向他們提供政治庇護。但他們因為偷渡，在哈薩克被捕。

為了搜集失蹤親人的資訊，一群流亡的哈薩克族人在2018年初成立「阿塔珠爾特志願組織」。該組織也聯繫哈薩克外交部，要求中國政府釋放被囚的哈薩克族人。

阿塔珠爾特志願者組織長年以來揭發「再教育營」內幕，因而不斷遭到哈薩克親中人士誹謗和哈薩克當局長期騷擾，賽爾克堅最近將組織搬到土耳其註冊，目前仍在申請中。他於9月間入境土耳其，現居伊斯坦堡。

賽爾克堅表示，6位「脫疆者」中，除穆薩汗和木拉格爾．阿里木之外，43歲的薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）在阿塔珠爾特志願者組織協助下，已獲瑞典庇護。

他說：「土耳其政府接納數以百計逃離新疆的維吾爾人，哈薩克政府卻連幾個哈薩克人（族）都幫不了，還要看中共的臉色，你們好意思說自己是個獨立國家嗎？」賽爾克堅強調，阿塔珠爾特志願者組織將會繼續全力協助另外3人向哈薩克當局爭取難民身分。

阿塔珠爾特志願者組織曾揭露，中共的「再教育營」分3種，第1種是曾接觸「邪教」（伊斯蘭教）或極端思想的人，他們會被送到「強管班」，審判後可能移送監獄。

第2種是「嚴管班」，專關曾經「去過」被中國列為26個穆斯林「敏感國家」的人。阿塔珠爾特志願者組織的成員巴特爾（Batyr，化名）說：「然而，這些被中國稱為恐怖主義的國家，卻是中國一帶一路的支持者、依附者，也是在聯合國幫集中營說話的國家」、「這不是很可笑嗎？這些政府很無能，都已經被中國收買了。」

而第3種是不會說漢語的少數民族，他們會被送到「普管班」，上語言課和思想課，至少待7個月才能出來。其中不乏耕田放牧一輩子的老人家，巴特爾就曾訪問過一名連腰都挺不直的70多歲哈薩克族老嫗，只因為不會說漢語被送進「再教育營」。

中央社

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