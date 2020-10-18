「神藥」板藍根｜鍾南山曾加持「連花清瘟」 吳以嶺家族財富暴漲

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山熱捧白雲山板藍根，點石成金，令內地民眾搶購，藥廠股價大升，但這已非他第一次「帶貨」、為個別藥品推銷。年初，他為中國工程院院士吳以嶺研發、生產的「連花清瘟」加持，令這種中藥顆粒躍升為治療武漢肺炎的利器，更成為中共大外宣的「神物」。可是，瑞典當局其後卻證明「連花清瘟」沒有療效，更禁止入口，令鍾南山的形象全失。

鍾南山在今年3月起，多次宣稱有「充足證據證明」連花清瘟對治療武漢肺炎有效，可以改善病人的全身不適，令發燒時間縮短，電腦掃描亦顯示病人服用後恢復顯著較快，而且有助修復細胞、改善炎症，聲言適合普通型病人服用。產品亦已出口到加拿大、印尼、巴西和港澳等國家或地區。

在鍾南山加持之下，生產連花清瘟的以嶺藥業，股價曾一度飆升，在4月17日升至今年高位41.69元人民幣（約48.24港元），至今仍守在28元（約32.4港元）以上，上周五（16日）收市報28.82元（33.34港元）。胡潤2月發佈的《全球富豪榜》顯示，「最富院士」吳以嶺家族坐擁15億美元（約116億港元）財富。

然而，中共一直對外推銷連花清瘟的療效，卻被瑞典政府打破。今年5月，瑞典當局檢測後發現這種中藥的成份僅是薄荷醇，對治療武漢肺炎沒有功效，禁止該藥物入口。瑞典藥品管理局也提出警吿，聲稱它「絕對不是我們推薦的東西」。

綜合報道

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