武漢肺炎原來係性別不明黑客？ 「大魔王」登陸台疾管署網上雜誌封面

武漢肺炎肆虐全球，台灣則成功控制疫情，但當地疾管部門仍沒鬆懈，近日還在最新一期《疾病擬人 DISEASE》中，將武肺擬人化成「大魔王」，設定為性別、身高、體重不明的黑客，在2019年12月橫空出世，並快速在全球肆虐，性格善變、隨心所欲，擅長變裝伺機潛入各地散播惡意病毒，目前還沒人見過其真面目。

有關將武漢肺炎擬人化的設計理念，台灣疾管署副署長莊人祥表示，此疾病是去年12月才出現的新興傳染病，目前國際還無法釐清源頭，也未完全了解，因此角色五官、性別及身高等都設計為不詳。

角色身上的服裝也有玄機，以多種材質組成，結合不規則線條剪裁，代表此疾病還有許多未知及不確定性；角色臉上以金色冠狀面具遮掩五官，代表是由冠狀病毒引起。

此封面的背景、黑色金屬手臂引起許多網民討論；這樣設計也有原因，角色背靠着冠狀病毒形狀的懶骨頭，懶骨頭四周的黑色金屬手臂代表冠狀病毒外套膜上的棘蛋白；部份手臂手持筆電，螢幕上顯示正在入侵他人的系統，代表病毒正在跟宿主的細胞連結，進而藉由細胞的胞吞作用感染細胞。

角色身後為各國新聞組成的電視牆，地板則有世界地圖，象徵目前武漢肺炎仍在全球各地流行。

封面上的標語也與近日多項時事結合，「駭（hack）進你身體的名字 2020 我們不能忘記」引用近期人氣電影「刻在你心底的名字」，結合角色的黑客特質，帶出應記取此次疫情的教訓。

另一句「不管月薪幾萬 大眾交通口罩就是要戴」，則因近期網上一篇「月薪3萬（新台幣）、月薪25萬煩惱相同」引起網民論戰；標語藉此宣導，搭大眾交通工具戴口罩也是人人有責。

最近流感搶打疫苗，但幼兒施打率不佳，封面標語也特別提醒「給孩子最好的禮物 就是每年帶他打流感疫苗 ，孩：打了啦！哪次不打」，則是改編網上用語「同意啦，哪次不同意」加以宣導。

網民對此封面反應熱烈，在FB粉專留言「這張好看，背景很有意義」、「魄力十足」，有人說，角色穿的鞋子很兇，感覺踩進肺臟好痛，也有網民說，畫得太美，應該要有魔王感。

《疾病擬人 DISEASE》是由台灣衞福部屬下疾管署與繪畫師合作的教育宣傳項目，由繪畫師針對各種疾病的特性，設計出形象人物後，再仿照雜誌風格推出封面圖，並以「採訪、撰文｜超疾編」 的名義，在台灣疾病管制署的Facebook粉絲專頁上刊登，目前未有實體雜誌。

中央社

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