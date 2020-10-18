深圳綜合改革｜發改委公佈40條授權事項 放寛境外人士參與職業資格考試

習近平上周三（14日）出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會期間發表講話，決定以經濟特區建立40周年為契機，支持深圳實施綜合改革試點，以清單批量授權方式賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，一攬子推出27條改革舉措和40條首批授權事項。其中有關科技創新體制的授權事項，包括允許有境外國際通行職業資格的金融、稅務、建築、規劃等人才提供專業服務，放寬境外人員參加職業資格考試的限制，但不包括醫療衞生人員。

國家發改委今日發布首批40條授權事項。國家發改委副主任寧吉喆在國新辦新聞發佈會上表示，《深圳建設中國特色社會主義先行示范區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》主要內容可以概括為「一個關鍵改革、三個階段目標、五大工作原則、二十七條改革舉措、四十條首批授權事項」。國家發改委將會同有關方面把握深圳先行示範區綜合授權改革試點方案的落實，推動各項改革舉措盡快落地成效。

寧吉喆表示，「一個關鍵改革」，即「綜合授權」改革，就是在中央改革頂層設計和戰略部署下，按照全面深化改革的總體要求，以清單式批量授權方式，賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，支持深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放。「三個階段目標」，即2020年試點開好局、起好步。2022年試點取得階段性成效。到2025年基本完成試點改革任務，為全國制度建設作出重要示范。「五大工作原則」，一是堅持解放思想，守正創新。二是堅持市場化、法治化、國際化。三是堅持係統集成、協同高效。四是堅持先行先試、引領示范。五是堅持底線思維、穩步實施，科學把握時間節奏和步驟。「二十七條改革舉措」，《方案》圍繞要素市場化配置、營商環境、科技創新、對外開放、民生服務、生態環境和城市空間治理等六大方面提出27項目標任務和保障措施。

其中「四十條首批授權事項」包括六個方面，其中要素市場化配置方面13條，營商環境方面8條，科技創新體制方面6條，對外開放方面7條，公共服務體制方面3條，生態和城市空間治理方面3條，各條中明確改革事項的主要內容。

深圳市長陳如桂指出，首批授權40個事項中，有20多項需要修訂現行法律法規，是次綜合改革方案的含金量是很高的，支持力度、探索空間都是前所未有的。綜合改革試點至少有「三個首次」：一是黨中央首次為一座城市量身訂做新時代的改革總綱領；二是首次採取「實施方案+授權清單」滾動推進的全新方式授權改革；三是首次以清單批量授權方式賦予地方在重要領域和關鍵改革環節上有更多的自主權。

國務院新聞辦公室

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