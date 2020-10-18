解放軍墜機｜殲10遭鳥撞擊失控 機師避民居墮地前3秒棄機

驚險！戰機雖是現代戰爭的利器，但面對雀鳥也是不堪一撞。解放軍日前有戰機因鳥撞擊致墜機，機上黑盒記錄戰機撞地前37秒的畫面於周六（17日）曝光，見機師在戰機失去動力後，連環3次勉力調整戰機右轉，避開地面密集民居，在墜地前僅3秒才彈射逃生成功，僅僅機毀人無傷亡。

《解放軍報》於10月5日首次揭露這宗飛行事故，透露南部戰區空軍航空兵某旅機師王建東接受對抗空戰訓練時，起飛不久遭鳥撞擊，致戰機墜毀。

至周六午間，央視播出黑盒記錄戰機撞地前37秒的畫面，顯示戰機當時在高度267米時，右下方出現鳥隻，機內蜂鳴報警器隨即大響，枱頭顯示屏同步出現「警告」字眼及聲音。

王建東之後向指揮中心報告要立即返航，指「1號，635撞鳥了」，指揮中心要求王建東檢查引擎，王則回答已經停止運轉。

之後，王建東連續呼叫「右轉了右轉了，對向無人區」，畫面顯示戰機最初對着地面密集民居，但在王建東連續奮力拉右3次後，戰機最終對着空曠的田地衝去。他之後又再大叫「635要跳傘，635要跳傘」，啟動彈射座椅逃生時距地面僅高75.9米，3秒後戰機便撞落地面。

新聞播出的訪問，顯示王建東受訪時仍在留院。他表示，「任何一個飛行員都不想放棄自己最忠實的夥伴，都不想放棄自己的飛機」，又指「到了最後時刻，我依然期待着有奇蹟可能發生」，但戰機最終沒有恢復動力，他只能極力調整戰機往無人的地方墜落，減少對地面居民的傷害，自己則在最後一刻才逃生。

從《解放軍報》當日報道的王建東配圖背景顯示有殲10戰機，相信王建東當日駕駛的，便是這款國產戰機。

央視

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