成都大學黨委書記溺斃 火速搞喪禮 10億網民促徹查

成都大學黨委書記毛洪濤早前在微信朋友圈上傳絕筆信，指控遭成都大學校長王清遠批鬥，翌日就被警方證實溺斃。毛洪濤今日舉行遺體告別儀式，校長沒有出現。此外，毛洪濤的遺體被發現後2天就舉行告別式，令不少網民覺得處理得很急，要求當局徹查案件，相關關鍵字標籤在網上的閱讀量已近10億。

內媒報道指，告別儀式在四川成都北郊殯儀館早上10時起舉行，大廳四周擺滿花圈，中間掛着毛洪濤的遺像，上方打出字幕「沉痛悼念毛洪濤同志」。上午10時，據指有毛洪濤的親屬、生前好友、同事及學生等近千人參加遺體告別儀式。

內媒關注成都大學校長王清遠是否有出席，不過現場不見他的蹤影，王清遠的手機也已關機。

毛洪濤的家屬表示，毛洪濤近半年多次表示自己崩潰到快承受不住。事發前一天晚上，毛洪濤非要出門，被妻子叫回家。事發當日凌晨3時多，毛妻見丈夫入睡後，她也跟着去睡，直到早上6時10分左右，她被看到毛洪濤朋友圈的人來電叫醒，轉身發現人已不在身邊，她見丈夫在早上5時多發訊息，估計他5時左右已離家。

不少網民認為毛洪濤作為大學黨委書記，他的死因蹊蹺，成都大學政治生態環境應被徹查。

目前，成都市已成立由市紀委監委、市委組織部、市委宣傳部、市委教育工委及市公安局組成的聯合工作組，正在全面調查有關情況。

法廣網／中國新聞周刊

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