文字獄｜上海老牌牛奶公司廣告「請給我光明」 被指損國家尊嚴洩密罰35萬元

中國大興文字獄，就連老牌奶類製品廠上海「光明乳業」，亦疑因一句廣告宣傳句語：「請給我光明」而中招。據內地媒體報道，國家企業信用信息公示系統顯示，光明乳業因發佈廣告，觸犯「損害國家的尊嚴或利益、洩露國家秘密」法規，被上海當局罰款30萬元人民幣 （34.7萬港元）。有網民直指，光明乳業的「請給我光明」廣告語，「是在影射我們太黑暗了」；更有網民引述聖經，指「魔鬼是黑暗，最怕光」，所以「請給我光明」，根本是在暗諷在中共是魔鬼，這分明是在洩露國家機密，豈有不被清算之理！？

根據國家企業信用信息公示系統所顯示的訊息，光明乳業是違反了內地廣告法第九條第（四）項規定「損害國家的尊嚴或者利益，泄露國家秘密」，而遭上海市市場監督管理局罰款30萬元，以及責令停止發佈有關廣告。

不過，國家企業信用信息公示系統的公告，並沒有詳細交代，「光明乳業」那一則廣告觸犯有關規定。網民則化身神探伽利略「緝兇」，懷疑是光明乳業的廣告語「請給我光明」出事，「難不成是在影射我們太黑暗了？」「再次證明的黑暗的統治力」「這是準備搞文字獄了」。亦有網民表示不同意，表示：「按此邏輯，光明這個品牌就該審核不通過呀！ 」

更有網民說：「和你說的這句話（「請給我光明」）一點關係沒有，是因為地圖不完整。上海市市場監督管理局官網，下拉到最後，有行政處罰訊息公示，可以查詢下載決定書原文。」但上海市市場監督管理局官網，已找不到有關決定書的原文。最離奇的是在網上也搜尋不到有關光明乳業相關廣告的照片或影片。

公開資料顯示，光明乳業前身是1949年成立於上海的益民一廠和後繼的上海市牛奶公司，1996年光明乳業股份有限公司成立，其控股股東為光明食品（集團）有限公司，最終控制人是上海市國資委。光明乳業的現營業務包括開發、加工、生產乳和乳製品、雪糕、非碳酸飲料等。

有指，光明乳業曾經和伊利、蒙牛並稱為中國「乳業三雄」，但近幾年來業績堪憂，不僅在市場份額上被另外兩間乳業公司開差距，而且還不時面臨盈利危機。為挽回業績並提升光明整體品牌形象，光明乳業曾在廣告投放重金。光明乳業曾表示：「對於消費品來說，必要的費用投放對新品鋪貨以及市佔率的維持至關重要。」

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