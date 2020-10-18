菅義偉向靖國神社送祭品 北京促日本正視反省侵略歷史

日本靖國神社昨日起舉行秋季大祭，新任首相菅義偉向靖國神社供奉祭品。中國外交部網站今日發佈消息指，發言人趙立堅就事件闡述中方立場，指中方敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

趙立堅表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14個對侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯；日方的消極舉動再次反映日方對待侵略歷史的錯誤態度。

菅義偉昨日向靖國神社供奉祭品。路透社表示，這是菅義偉9月上任以來，首次向靖國神社供奉祭品。

此前有報道指，菅義偉仿效前首相安倍晉三的做法，既不親身前往靖國神社，以免觸怒中國以及南韓等鄰國，但又以祭品「真榊」來安撫國內的右翼聲音。

位於東京千代田區的靖國神社，供奉了東條英機在內的14名第二次世界大戰甲級戰犯。

中國外交部網站

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