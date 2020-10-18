管核電發展　能源副局違紀落馬

被視為貪腐「高危部門」的國家能源局，再有高層落馬。中央紀委國家監委公佈，國家能源局副局長劉寶華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。就在劉被宣佈落馬的兩天前，他上周四（15日）還在河北張家口市調研電力央企的儲能示範項目。

資料顯示，現年57歲的劉寶華深耕能源系統逾35年，1984年起在水利電力部、能源部、電力部等單位任職，2003年起先後擔任國家電監會市場監管部副主任和主任長達十年，2013年任國家能源局市場監管司司長，翌年轉任核電司司長，2017年8月起升任國家能源局副局長，分管電力、核電、市場監管、電力安全監管、核電發展、大壩安全監察等。

貪腐「高危部門」

國家能源局統管全國能源領域的重大審批事項，再加上能源市場准入權的高度集中和審批流程相對不透明，屬於「高危部門」。自2013年時任國家能源局局長劉鐵男涉貪被查後，能源系統經歷反腐風暴。據統計，國家能源局自2008年成立至今，已有兩名局長、三名副局長、八名司局級幹部落馬，劉鐵男以外另一名落馬局長為在任時身兼國家發改委副主任的努爾．白克力。努爾．白克力在2018年9月被查，去年12月因為受賄罪被判處無期徒刑，總計受賄金額達7,910萬餘元人民幣（9,153萬港元）。

《澎湃新聞》