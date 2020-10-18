內地多個省市速遞員罷工 傳收入降至每單賺$0.25 公司欠薪

內地多個省市市民近日均表示，包裹等了很久都還沒送到。因為速遞員派送費用急降，「從原本的1.2元（人民幣，下同）降至0.5元」；加上資方拖欠工資，令多間速遞公司發生集體罷工，多個集運點亦可見堆積如山的包裹無人派送。速遞公司則尚未發聲明回應。

從內地社交媒體可見，有人表示江蘇蘇州相城區韻達速遞元和服務站速遞員被拖欠工資，包裹無人送貨；湖南長沙韻達速遞觀沙嶺服務站堆積了上千件速遞，有些9月底發出的鮮果產品已散發出腐臭味，仍未派送，但因為公司拖糧，很多速遞員索性改送外賣；在河南鄭州中原區圓通站點，因為拖欠工資，速遞員罷工；此前，南京百世已有快遞員三個月沒收到工資，內媒與速遞員到速遞站查詢，負責人指，沒按時出糧，是因為資金緊張，但速遞員罷工讓站點損失100多萬，費用需由速遞員承擔。

這次速遞員罷工，內地網民趨向支持。內地著名的購物節「雙十一」臨近，速遞費用比之前貴了不少，一份網傳的「通達系」速遞內部漲價通知顯示，在雙十一前夕包裹中轉費需上調0.5元；另在百度貼吧、新浪微博等社交平台上，同樣有網民貼出浙江義烏、廣東澄海等地發往全國速遞價格上調的通知。

不過，速遞費用上漲的同時，速遞員的派件費卻一直下降，因為速遞公司以壓縮速遞員收入來打價格戰。一位速遞員在網上指，今年7月，派件費已降至0.4元一件，扣除短訊費、電話費後，一張單只能賺0.25元。

「快遞（速遞）罷工」成為內地社交媒體的熱話，很多網民支持速遞員行動升級，甚至提出策略，「建議組建快遞員工會，工人們不擰成一股繩，還怎麼跟資本家鬥爭？」「沒有關係我的件可以等，但是我們不要只是乾等啊，要施壓好不好，往國家郵政局投訴，要求賠償合理的延誤損失，如果快遞退回，賣家也可以投訴要求退快遞費用再改用郵政發貨啊，施壓施壓，讓資本家肉痛才有用，工人已經站出來了，其他無產階級不能只喊加油啊！」

新浪微博／新浪網

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