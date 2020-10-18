上海野生動物園飼養員被群熊攻擊 遭分屍吞食

上海野生動物園上周六（17日）發生黑熊傷人致死事故。園區一名飼養員在猛獸區內眾多遊客前，遭群熊撕咬，不幸死亡。園方周日（18日）發公告證實事件，指政府相關部門已介入調查，園方會成立專項工作小組處理，該園猛獸區目前已暫停開放。

有目擊者稱，當日乘坐觀光車，見一名飼養員被群熊攻擊，更被不斷拉扯撕咬，被拖走分屍食用。現場其他施工人員曾嘗試驅散熊群但失敗，只能躲到車內。現場遺下死者的衣服及鞋子。

網傳照片見，當時有大量遊客目睹事故發生，有目擊者稱慘劇發生後，心情久久不能平伏，指動物本性難改。動物園事後張貼告示，指園內猛獸區發生安全事故，暫停開放。

園方至周日才發公告證實有工作人員實施作業時遭熊攻擊，不幸死亡。公告稱，園方對事件極為痛心，並對死者家屬表示深切慰問；目前正配合有關部門進行調查，並會成立專項工作小組，加強各方面安全管理，做好善後工作。

事件曝光後，不少網民表示震驚，有人認為園方應把涉事熊群「人道毀滅」，認為「人與動物難和平共處」，也有網民認為園方需要負上安全管理責任，指猛獸區內怎能允許飼養員直接接觸猛獸，認為園方管理好有問題。

綜合報道

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