「神藥」板藍根｜治禽流、手足口連武肺都醫到？鍾南山金口開賣斷市股價升  港中醫師質疑功效

板藍根成為百搭神藥？國家衞健委高級別專家組組長鍾南山，日前為白雲山牌複方板藍根「代言」般稱，「體外測試」顯示它對抑制武漢肺炎病毒有效，白雲山A股隨即應聲漲停，廣州等地的板藍根更被搶購，部份更被搶購一空。然而，除了新冠病毒，歷年來，這款清熱解毒中藥已多次被宣稱對多種疾病有效，包括甲型流感、禽流感、手足口病及登革熱等。香港中醫師徐澤昌認為，板藍根是否對武漢肺炎有效，要視乎病人情況，並由專業醫師判斷，但他認為這次研究僅屬體外測試，應再進行更多研究，看臨床上對人體的實質效果，方能判斷。

鍾南山上周二（13日）在廣州出席粵澳呼吸道病原體新藥聯合研究中心第四次理事會、白雲山板藍根澳門轉化研討會暨合作簽約儀式時，宣稱他的團隊進行一系列體外研究時發現，白雲山複方板藍根顆粒對武漢肺炎病毒有「體外抑制效果」，但鍾南山未有詳述測試方法及結果。白雲山計劃將板藍根、複方板藍根科研成果在澳門產業化，成為廣藥集團澳門國際總部成立後首個落地項目。該項目將由鍾南山擔任首席科學家。

內地財經網引述廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司一名市場部工作人員指，這次體外實驗是用複方板藍根對細胞、感染病毒的老鼠進行實驗。這名工作人員強調，目前該研究正處於臨床試驗前的研究階段，接下來將進行臨床研究。研究團隊之後會研發複方板藍根升級版，並會研究板藍根抗武漢肺炎病毒、流行性感冒的效用，並計劃在澳門設立複方板藍根的生產線。

然而，在鍾南山發言的枱邊，十分顯眼地放着白雲山板藍根的廣告牌及樣品。他聲稱：「這些東西啊，我們說一句話都有根據的，不會亂講。有效就有效，沒效就沒效……白雲山的質量我是完全相信的。」

廣東省委機關報《南方日報》上周五（16日）報道有關消息，第一時間有反應的，是白雲山在上海上市的A股股價，開市後一直狂升，至下午更升至10%，觸及內地股市的停板機制，收市報34.18元人民幣（下同，約39.55港元），全日升3.11元（約3.59港元）。在香港上市的股票，收市則報21.75港元，升2.55港元，升幅13.28%。

不少民眾看過報道後都紛紛外出搶購板藍根，廣州市黃埔區一間藥店的店長稱，板藍根本來就是常見家庭常備藥，所以銷量一直還可以，但上周五購買的人明顯增多。廣州市天河區4間藥店，有3間都表示白雲山的板藍根沽清，其他品牌的板藍根則仍有貨，店員也不知道白雲山板藍根何時有貨。

河北石莊家多間藥房昨日都表示有板藍根出售，但白雲山的產品，都已在前日下午沽清，未知甚麼時候才有貨。網上銷售亦相當火爆，京東自營的藥店，白雲山板藍根在廣州地區亦顯示無貨。

這已非內地首次吹捧白雲山板藍根的藥效，過去10多年，它已多次被聲稱對不同疾病有功效，早在2003年沙士期間，當時已有人稱白雲山板藍根有效果，不斷搶購，廣州白雲山更聲稱要「24小時不停機」生產。2009年被宣稱可以預防甲型流感、2014年則指可以防治禽流感。之後，白雲山板藍根的藥效，更不止於處理呼吸道疾病，2015年更宣稱可有助預防兒童手足口病，同年更聲稱能為民眾加強個人免疫力，預防由蚊蟲傳播的登革熱。

內地有大批廠商生產板藍根，內媒統計，單是有生產板藍根的內地上市公司就有7間，除了廣長白山，還有沃華醫藥、香雪製藥、科倫藥業、佛慈製藥、紫鑫藥業及桐君閣。不少著名的中藥品牌如北京同仁堂、余仁生、三九藥業等品牌都有出產板藍根顆粒。但何以每次提及板藍根的「藥效」時，都只提白雲山這品牌？

而鍾南山口中發現白雲山複方板藍根顆粒對武漢肺炎病毒有「體外抑制效果」的體外測試，簡單而言即是「試管實驗」，是新藥從研發到上市的初期階段。一般而言，這類實驗是在實驗室環境，以離體細胞製劑為材料進行實驗，不過，即使在體外實驗證明藥物有效，也並不能證明藥物在體內同樣有治療效用。工程院院士李蘭娟團隊曾在今年2月，建議將前蘇聯年代的流感藥阿比多爾（Arbidol）及抗愛滋病藥物達蘆那韋（darunavir）列入武漢肺炎診療方案中，理由是「體外實驗顯示有顯著抑制效應」，消息一出即時引發業界強烈質疑，批評單憑一個實驗結果就將該藥物投入臨床使用，欠缺考慮，而且體外有抑制作用，不等於在體內也有效。

香港中醫徐澤昌則對《蘋果》表示，板藍根本身有清熱解毒、涼血利咽的作用，在出現外感發熱、溫病初起、咽喉腫痛等情況使用。溫毒發斑、生痄腮、 丹毒、臃腫瘡毒等都會有效。但是，他提醒板藍根性屬苦寒，對於體虛、沒有實火、熱毒，或脾胃虛弱、虛寒的體質，可能出現頭暈、胃痛、身體怕凍及肚屙等副作用。他提醒市民使用中藥前，應先請中醫師診斷。

對於內地吹捧板藍根，徐澤昌認為是以實驗結果顯示對武漢肺炎病毒有抑制作用，不過這次結果只是基於「體外實驗」，所以有所保留。他認為，這結果僅說明在體外試驗有效，但最後在治療上會否產生療效，或對人體真是否有好反應，他認為應要做更多研究去證明。

另一名中醫師陳狄麟則認為，這類研究可能屬於藥理研究，近年流行用現代科學方法去研究中藥的抗病毒機制，可能研究顯示有部份物質能有功效而已。不過，他強調藥理上的研究與醫學上使用中藥，是兩回事，香港的中醫大多數都以「辨證論治」方式睇症，根據不同病人不同症狀去使用中藥，而且很少會單一款中藥去治療，與內地習慣使用的「辨病論治」，即是根據不同疾病特徵，而研究針對疾病的藥方不同。

《蘋果》記者／財聯社／《南方日報》

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