趙紫陽骨灰下葬1周年 家屬到墓園拜祭當局嚴密監控

今日是已故中共前總書記趙紫陽，骨灰下葬於北京市昌平區天壽園墓地1周年，數名家屬上午前往墓地拜祭。然而，當局仍大為緊張，守衞森嚴，墓地周圍都有綠色圍牆，而墓碑正後方高處，則裝有多個閉路電視鏡頭。

香港電台報道，到墓地拜祭的包括有趙紫陽的女兒王雁南和丈夫王志華等，他們向趙紫陽與趙妻梁伯琪的墓碑獻花，及在墓碑前合照。

而昨日則是趙紫陽誕辰101周年，多名趙家的朋友被禁止前往趙紫陽位於富強胡同 6號四合院故居，及天壽園墓地悼念。另外，趙紫陽的政治秘書鮑彤則指出，昨日他被當局禁言，今日才在Twitter上留言說：「趙紫陽心裏有一座天平（秤）：社會比政府重要，居民比政黨神聖，常識比主義更可靠。」

趙紫陽與梁伯琪分別在2005和2013年去世，離世後骨灰一直安放故居，未能安葬。趙家人多年來一直與當局商討骨灰下葬事宜，但未獲正面回應，直至去年趙紫陽百歲誕辰翌日，兩人的骨灰終能下葬。

雖然趙紫陽安葬在民間經營的墓園，但當局保衞相當森嚴。今年1月，趙的親友與舊部屬到墓園拜祭時，已發現墓碑周圍被樹木圍起，附近亦安裝有閉路電視嚴密監控。當時已有家屬批評墓地如同監獄。家人又稱趙紫陽是公眾人物，應有很多人想去祭拜，墓碑應該對外開放。

香港電台／Twitter

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