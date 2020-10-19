兩岸局勢升級｜共軍反潛機擾台停不了 本月至今僅4日無紀錄

兩岸關係冰封，解放軍軍機頻頻擾台，今日上午11時許再度進入台灣西南空域，台灣空軍照例作出空中戒備及在11時50分兩次廣播驅離。依照2,000公尺飛行高度估計，該架軍機應為近日頻頻擾台的運八反潛機。

「台灣西南空域」Facebook粉絲專頁今日表示，上午9時一架美國RKC135偵查機及KC135加油機，在巴士海峽周邊巡弋；另外，上午11時許，解放軍機軍機再度進入台灣西南空域，高度約為2,000公尺，依照此高度估計應為運八反潛機。據悉，台灣空軍照例兩次廣播驅離。

根據軍事迷紀錄，截至10月19日止，台灣空軍至少53次廣播驅離解放軍軍機，其中只有四天未擾台。「台灣西南空域」Facebook粉絲專頁也透露，10月除5日、12日、13日、14日四天沒有記錄共機進入西南空域外，目前為止其餘日子皆有擾台紀錄。

Facebook／台灣三立新聞網

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