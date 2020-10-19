戰狼外交變流氓｜斐濟台商還原事件經過 「會場外有兩道門，中國使館人員硬闖釀衝突」

中國駐斐濟大使館2名人員在當地時間8日強行闖入台灣駐斐濟代表處舉行的雙十酒會，襲擊台灣代表處人員，令有關人員輕微腦震盪。當天有參與雙十酒會的台商向台灣《蘋果》透露，過去中國駐外人員都會混進會場偷拍，比較溫和，但今次因為外館租了一間新餐廳，內有兩道關卡，台方跟大陸人員在第一道與第二道關卡中間的小房間，發生衝突。

該名拒絕透露身份的台商表示，由於他們都在國慶會場內，當時不知道發生了衝突，直到事後才得悉。台商指出，這次外館舉辦雙十酒會的地點是一間新的餐廳，與以往可直接進入會場不同。當時農技團人員與代表團人員都在第一道門後的小房間招呼客人，而中方人員進入第一道門被卡住，發現原來需要再進入第二道門，令他們不得其門而入，其間台方人員注意到有中方人員出現，因此阻擋他們進入。

台商指出，在斐濟的台灣人不多，大家都互相認識。而過去中國官員做法比較溫和，會佯裝成客人混入會場拍照，前總統陳水扁2005年訪問斐濟，當時中國外交人員也是拿着相機拍攝，該台商表示，因中國官員不信任其他人，報告時都要附有照片。

台商透露，台方外館人員受傷後，直到隔天才感覺頭部暈暈，因此在館長要求下到醫院檢查，才得知有輕微腦震盪。

國民黨立委溫玉霞今日下午透過視像聯繫當天在場的呂姓女台商。呂姓台商表示，過往中國外交官都會派員到台方舉辦的慶典拍照，因為台灣在國際上的朋友很多，還是具備軟實力，中方想知道有哪些政要出席，想採取何種行動，台方也很難預測，但為了保護貴賓，代表處已做了很多安全措施。

至於大陸反指是台方先挑釁，呂姓台商說，這已經演變成各說各話，「你不是客人，要我們用甚麼態度（對待中方）」，以她個人經驗來說，通常還是會以禮相待，再來就要強行請他們出去，但對方推擠受傷都是事實。至於場內是否拍到中方人員影像？呂姓台商直言，沒拍到。

台灣《蘋果新聞網》

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