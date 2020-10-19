解放軍越印度邊境遭扣留 胡錫進：可能迷路

外媒報道指，一名中國解放軍在拉達克地區（Ladakh）無意中越過印度邊境，被印方扣留，該名解放軍預料會按協議被送回中國。中國官媒《環球時報》老總胡錫進指自己「緊急了解」，確認有一名中國軍人被印方扣留，但指事情並不複雜，「很可能就是迷路所致」。

報道指，印方正向間諜方向調查事件，事關涉事地區屢有中印衝突，雙方亦有在該地區駐兵及以武器威懾對方。

據報，該名解放軍官階為下士，來自山西，名字王亞龍（音譯；Wang Ya Long），他身上帶有民事和軍事文件。

中印下周將舉行第八輪軍長級會談，化解拉達克地區實際控制線的爭議，預料會談及雙方在嚴冬的休戰過程。

胡錫進急着為事件降溫，他指，相關中國軍人應是因為迷路才越過印度邊境，中印正就事件溝通。胡並說，印方態度積極，雙方之前有相關協議，並正朝着妥善解決此事的方向努力，相信事件不會導致邊境地區再次緊張。

新浪微博／Times Now Digital／印度亞洲新聞國際通訊社

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