中印角力｜西藏軍區展兩款新武器 分析：為高原作戰準備

中印兩國自今年中爆發流血邊境衝突後，雙方不斷增兵，並以試射近新武器或演習威嚇對方。解放軍近日再播出西藏軍區的戰鬥演練短片，當中展示出兩款針對高原作戰的新裝備，被認為是對印度顯示實力。

據央視軍事頻道10月17日報道，解放軍西藏軍某合成旅在海拔4,700米高原進行多兵種戰鬥演練，近90%都是新裝備，其中出現了新型PLC-161式122毫米車載炮和紅箭-10輪式發射車的畫面。

此兩種新裝備使用同款的MV3系列4X4輪式底盤，有可在公路快束機動，便於鐵路運輸、海運和空運，油耗低，維修簡易等特點，具有高戰略與戰役戰術機動性。特別適合高原環境使用，分析指是為了高原對印度作戰所準備。

中印5月起在有主權爭議的拉達克（Ladakh）對峙，6月爆發數十年來最血腥衝突，9月更在拉達克丘舒爾中印實際控制線出現45年來首宗鳴槍事件。雙方期間不斷在邊境增兵及囤積裝備。中印軍方已進行七輪軍長談判，但局勢仍未完全緩和。

印度方面在與中國衝突後，已向俄羅斯增購戰機，以及在9月底開始，數日之間試射多款新導彈，包括激光制導反坦克導彈、射程450公里的超音速「布拉莫斯」增程型巡航導彈、反潛導彈，以及射程800公里的「無畏」彈道導彈等。

央視

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