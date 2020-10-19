制憲意向公投被駁回 獨派大佬辜寬敏：台最大問題出於非正常國家

由台灣95歲獨派大佬辜寬敏擔任董事長的台灣制憲基金會，早前提出2項制憲意向公投，上周遭到台灣中選會駁回。台灣制憲基金會今日召開記者會，辜寬敏直言，他能為台灣能貢獻時間有限，又批評台灣最大問題是「不是一個正常國家」，連總統蔡英文總統都在唱國民黨的「吾黨所宗」，最近還說「中華民國台灣」，不敢把「中華民國」拿掉。辜寬敏謂，台灣一定要制定新憲法。

據《自由時報》報道，辜寬敏在記者會上表示，中選會駁回他所提出的2項制憲意向公投，並沒有說明甚麼理由。他說，自己這一輩子歷經半世紀為了故鄉台灣打拚，現在已經高齡95歲了，為台灣做事時間有限，目前台灣政治改變與十幾二十年前有很大變化，這個變化就是民主化，對台灣是很好的現象。

辜寬敏指出，中國對台灣的政策引起台灣人民很大反感，中國想要台灣的領土，而不是2,300萬人的將來，台灣這幾百年來都是被人統治，直到從李登輝開始才開始走自己的路。

他直言，台灣最大問題是「不是一個正常國家」，就連民進黨主席蔡英文都在唱國民黨的「三民主義，吾黨所宗」，最近還說「中華民國台灣」，到現在還不敢把「中華民國」拿掉。辜寬敏謂，民主國家是用公投解決問題，而不是用革命方式，台灣之所以要正常化，是因為台灣不是正常化國家，最基本問題就是「中華民國憲法」。

台灣制憲基金會董事王美琇表示，「中華民國憲法」讓台灣與中國的關係不斷勾纏，他們後續會提出釋憲，也考慮再提其他公投案，並考慮與本土社團成立「台灣新憲大聯盟」，繼續推動制憲。

據悉，根據台灣公投法，從明年起開始兩年才可以舉辦一次公投，台灣制憲基金會早前提出兩項制憲公投案，原打算爭取明年8月首個公投日投票。今年6月，中國國台辦則指，台獨政黨和組織近來不斷鼓譟修憲、正名，警告有關人士若敢以身試法必遭嚴懲。

《自由時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！