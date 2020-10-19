大陸戰狼踩場台斐濟雙十酒會 場外叫囂影「大頭」兼打台人至腦震盪

（新增：內容）大陸戰狼外交官再次「名揚國際」！有外國媒體報道，台灣早前在斐濟舉辦雙十節慶祝晚會時，遭兩名大陸外交官在會場外叫囂和拍攝出席者「大頭」，企圖闖入時更與台北代表處人員發生肢體衝突。台灣外交部周一（19日）證實事件，直言事件罕見，強烈譴責大陸失去理性的行為，以及向斐濟警方誣指遭台方人員攻擊，企圖顛倒是非。

台1人腦震盪送院

台灣消息人士透露，現場有多人受傷，其中一名台方人員腦震盪送醫。所有台方人士都已驗傷，不過還未正式提告，因為案情敏感，斐濟方面希望能低調處理。

台指中方當時未提外交豁免權

外媒《亞太報告》19日報道，台方人員10月8日於斐濟舉辦雙十慶祝晚會期間，有兩名大陸外交官到了台北代表處的慶祝會場外徘徊，並針對出席的外交使團、國際組織、非政府組織和斐濟華人社區成員等人拍照。二人不理台方人員的離開勸喻，之後又企圖闖入會場，台方人員攔阻時，大陸人員更動手，雙方一度發生肢體衝突。

報道引述消息人士指，台灣代表處成員要求他們離開，但中國人員拒絕這樣做，甚至「嚴重毆打該成員」，使他需要住院留醫。報道又指，警察到場後，大陸外交人員要求外交豁免，警方便沒有做出進一步處理。報道指出，台灣已向斐濟外交部提出正式抗議。

台灣外交部政次曾厚仁今日列席立法院外交國防委員會備詢時被問及此事。他證實並指事件一發生，斐濟代表處就發電報回來，過程描述詳細。形容該兩位大陸外交官先四處張望、離開後又很快回來，並在外面大聲叫囂，幾乎要破門而入，台方人員制止，發生肉體衝突。

曾厚仁說，台方的外館人員當時馬上向斐濟警方與斐濟外交部回應，並沒有說他們要外交豁免，目前人證物證都交給警方，還在密切追蹤斐濟如何處理。

他強調，非常遺憾也必須予以譴責大陸透過駐外人員，用這樣的方式破壞台灣和平理性進行的活動，「老實說這還很少見」。至於是普遍的行為還是個案，仍在觀察，不過對於中方外交人員非理性作法，台灣予以譴責。

亞東太平洋司司長曾瑞利補充說明，中國外交駐館的2名館員跑來，主要是來了解斐濟有哪些人員出席酒會，台方人員請他們離開後，他們又跑回來，接着雙方就爆發推撞衝突，兩方人員都有受傷。

斐濟與中國有邦交關係，中國政府去年並施壓斐濟政府，強迫台駐斐濟代表處由「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」。

《亞太報告》／《自由時報》

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