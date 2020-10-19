哈薩克庇護兩脫疆者　承認有集中營

哈薩克政府上周五（16日）對兩名逃離中國新疆維吾爾自治區的哈薩克族人核發難民證。哈薩克人權組織對中央社表示，這意味着哈薩克政府首度正式以文件形式，證實並且承認新疆存在再教育營。

發放難民證

哈薩克人權團體阿塔珠爾特志願者組織創辦人賽爾克堅前日向中央社證實，去年10月從新疆逃到哈薩克的哈斯鐵爾．木沙汗和木拉格爾．阿里木，上周五自阿克摩拉州移民廳取得難民身份。

他對中央社記者提供兩本藍色外皮難民證的照片，封面以哈文和俄文寫着「哈薩克共和國難民證」，內頁分別貼有兩名當事人的照片，證件有效期均為2020年10月15日至2021年10月16日。賽爾克堅說：「這是向來跟中共一唱一和的哈薩克當局第一次對逃離新疆的哈薩克人核發難民證，意味着哈薩克政府首度正式地以文件的形式，證實並且承認新疆存在再教育營。」哈斯鐵爾．木沙汗和木拉格爾．阿里木於去年10月逃離新疆、非法入境哈薩克，之後被補，並且服刑。兩人在阿塔珠爾特志願者組織協助下，向哈薩克努爾蘇丹當局申請庇護。他們曾在記者會中指出，因不堪中國當局多年折磨而被迫逃亡，兩人的證詞揭發了「再教育營」內幕。當時25歲的木拉格爾．阿里木表示：「（新疆）額敏縣是一個小縣份，當地就有九個營區。不論80歲的老人，還是20歲的年輕人，都遭到囚禁。」

中央社