五中全會｜青島逾千萬武肺檢測呈陰性 極速滅疫 分析：配合習要領導一切的包裝

中共五中全會將在本月26日召開，但會議舉行前夕，山東省青島市再爆發武漢肺炎疫情，13人被確診感染，當局在幾日內已迅速控制，全市5日內為1,089萬人進行病毒檢測，竟「全屬陰性」，就連當地人也指檢測程序混亂，質疑結果，台灣衞福部長陳時中也諷刺：「太偉大了，但怎麼可能？」有資深政治評論員認為，疫情反覆，顯示中共總書記習近平的領導抗疫未能斷尾，為切合五中全會習領導一切的主調而發出「清零」的命令，層層官員配合包裝，他更預期歌功頌德的方式，將延至中共二十大。

青島市在本月11日，即五中全會召開前15日公佈，在市內發現無症狀的武漢肺炎感染者，之後疫情不斷擴大，至今當局已發現有13人確診。當局宣稱，是9月下旬兩名在青島港工作、曾裝卸冷凍海鮮的工人感染武漢肺炎，之後到青島市胸科醫院進行電腦掃描檢查，結果引發交叉感染。

疫情爆發後，青島當局即時大動作防疫，除封鎖爆發疫情的胸科醫院及多個社區，更下令要求全市5日內進行全民病毒檢測，當局公佈已為1,089萬人檢測，全部均是陰性。由於這次疫情在內地10.1長假前已經爆發，各地均在追查曾去過青島的遊客，且青島衞健委主任隋振華等人也被停職。當地政府前日更稱，在一個冷凍鱈魚的包裝上，發現活的武漢肺炎病毒，屬全球首例。

青島當局在極短時間內為逾千萬人檢測，讓各界驚訝，其中，台灣中央疫情指揮中心指揮官、衞福部長陳時中前日出席公開場合時語帶嘲諷地表示，檢驗試劑一定會有偽陽性與偽陰性，但千萬份樣本都是陰性，「這是一件偉大的事，但這是不可能的結果」。

青島民眾昨晚起亦陸續收到陰性的結果，但有民眾質疑結果混亂：「12號晚上取樣，14號才做檢測嗎？」「13號採的樣！為啥顯示12號檢測的？」對於青島的檢測結果，逾千萬人都被驗出陰性，讓不少民眾質疑：「體感染的人數，我們沒有辦法拿到第一手資料！」「中國式防控！」

對於內地檢測的準確性，內地危重症醫學專家、中國醫學科學院院長王辰曾經表示，「對於真是武漢肺炎感染的病人，也不過只有30%至50%的陽性率」。他表示，內地普遍採用的咽拭子的採樣做法，都可能出現很多假陰性。

香港呼吸系統科專科醫生林冰對《蘋果》表示，內地的檢測方式不是每個人的樣本逐個檢驗，而是將100人、1,000人的樣本加起來檢驗，混在一起理論上不影響診斷率。不過，他也表示，「冇人有（感染）當然可能冇人有，但所有檢查都唔係百分百靈敏」。

呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，這次青島大規模檢測找不到新增確診病例，最主要原因是兩名工人在醫院內引發交叉感染，當局介入時間相當早，病毒未流入社區，病人已經被隔離，即使緊密接觸者在重覆檢測後，都未有人受感染。這次當局對青島全市大規模檢測，在內地的制度下，可能是要令到其他省市放心，讓其他省市看到青島沒有在社區擴散，只要青島人持陰性檢測就能到其他低風險地區，不用再接受檢疫，可以早點恢復經濟。

至於當局首次發現活病毒，林冰估計可能是從冷凍食品包裝地面沾上，或者到達青島後接觸包裝的人沾到，這可以是疫情的源頭，但他卻認為病毒在環境中存活時間越長，傳染力會越低，而且當局連包裝紙都驗到病毒，說明「尋找的方法都好犀利」，也能有方法在感染其他人前找到。

在全球武漢肺炎仍然失控、死亡人數超過110萬之際，內地卻每日持續只有低雙位數增長，而且絕大部份都是境外輸入病例，有觀點認為這是中共是要在五中全會前維穩，進行「政治清零」。資深時事評論員劉銳紹認為，與中共總書記習近平要建立「領導抗疫有功」的包裝有關。

劉銳紹指出，中共在9月8日舉行全國抗擊疫情表彰大會，習近平表揚包括國家衞健委高級別專家組組長鍾南山等人，可是，身為中央應對疫情工作領導小組組長李克強、曾到武漢抗疫前線的副總理孫春蘭等均沒有出現。劉銳紹認為，這個大會是習近平「領導抗疫」的階段性總結，但是，大會後青島卻再爆疫情，即意味着「習的領導不斷尾」，中共明顯地不想在習領導的項目上有任何負面污點。

為要解決疫情，中央高層就開出「清零」的硬命令，層層推進，到達基層官員，為要滿足命令、保護自己的政績，都會配合「包裝」，最簡單就是禁止外來人進入自己管轄的地方，或者稱是外來的病例，變成絕對的零確診。顯得過份政治化包裝，反而變成「失真」，讓人產生更多懷疑。

劉銳紹又認為，目前中共對習的貢獻已經「細件化」，每部份都要顯示習有貢獻，不像以往的「習思想」就包括了一切，繼早年的廁所革命，到今年初的「惜食論」到青年工作，無不都有習近平的領導。

即將召開的五中全會，劉銳紹認為除了確定第十四個五年規劃外，另一重點議程是要習核心進一步凝聚，他以早前公佈的中央委員會工作條例，已明列身為總書記的習近平可決定政治局何時開會、確定議題、決定誰來開會及列席，已明顯是部署將權力集中在自己身上。他認為，類似的政治包裝、歌功頌德的做法，不會在五中全會後完結，可能會延續到2022年舉行的中共二十大。

《蘋果》記者

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