攻台主力　解放軍東部戰區突高調誓師

台海局勢緊張，中共繼續加強武嚇台灣。中共總書記習近平日前視察海軍陸戰隊時，要求「全部精力放備戰打仗上」後，東部戰區官方微博昨日即公佈出征誓師動員大會的影片。而本港昨傳媒引述中共軍方消息人士報道，解放軍已升級東南沿岸的導彈基地，配備先進的東風17高超音速導彈，並為可能攻打台灣作準備。

攻擊目標橫額被「打格」

據澎湃新聞網報道，東部戰區官方微博昨公佈第72集團軍某旅出征誓師動員大會的影片，並形容現場「戰旗獵獵，鐵骨錚錚；將士出征，豪氣沖天」。報道指，這是第72集團軍某旅在駐訓地舉行誓師動員大會，又指現場官兵鬥志昂揚，「鏗鏘的誓言令人熱血沸騰」。影片中見到全副武裝的解放軍官兵，手握拳頭宣讀誓詞。附近還有多輛坦克及裝甲車。不過，主席台橫額被「打格」（圖），未能見到出征目標。有網民指，第72集團軍屬於東部戰區，被視為「攻台主力」，出征目標呼之欲出。據悉，第七十二集團軍是解放軍陸軍所屬部隊之一，組建於2017年4月，所在戰區為東部戰區，其軍部駐地位於浙江湖州市。

另據《南華早報》昨日報道，解放軍已在東南沿海升級導彈基地，部署東風17高超音速導彈。東風17去年10月中共建政70周年的閱兵式首度亮相，特點是最大射程2,500公里，配超高音速彈頭，因飛行軌跡複雜而難以攔截，提升打擊目標的成功率，目標瞄準反導彈防空系統等重要軍事設施。

據指，東風17將解放軍射程從台海擴及日本橫須賀的美國軍事基地，一旦北京決定武統台灣，東風17可用於阻止美國航母戰鬥群介入戰爭。

台灣「軍情與航空」網站主編施孝瑋稱，大陸部署東風17導彈，可能是逐漸汰換東風11、東風15導彈。而東風17具「變軌」能力，致使以計算導彈彈道，作為攔截基礎的愛國者導彈等防禦彈種而言，難以攔截。軍事評論員黃東向本報稱，外界誇大東風17的射程及性能，實質射程1,000多公里，主要針對目標是台灣，攻擊範圍未必能涵蓋日本等地。

澎湃新聞/台灣蘋果新聞網