Google：疑似中國黑客假冒防毒軟件McAfee誘下載 曾圖侵拜登競選陣營

美國搜尋引擎龍頭Google（谷歌）揭發疑似中國黑客入侵他人系統。根據調查，一個與中國政府有關的黑客團體最近假冒防毒軟體McAfee，企圖在目標電腦中植入惡意軟體。Google還說，該黑客組織也曾在今年稍早企圖攻擊美國民主黨總統候選人拜登陣營。

美國之音報道，Google在一則最新發佈的博客文章中，揭發此宗與中國黑客攻擊有關的調查。Google將此中國黑客組織稱為APT31（APT是Advanced Persistent Threat，高級持續性威脅的英文縮寫）。調查指出，APT31會先對目標發送電郵連結，誘使目標下載位於GitHub的惡意軟體，讓黑客能夠上傳和下載檔案，並執行命令。因為該組織利用GitHub和Dropbox等服務發起攻擊，所以很難對其進行追蹤。

該博客文章寫道：「攻擊的每個惡意部份都搭載於合法的服務上，使防禦者很難用網路訊號進行追蹤。」

調查同時指出，這批中國黑客疑似就是今年曾攻擊拜登競選陣營的同一群人，但當時的攻擊行動未成功。Google指，另一批被Google稱為APT35的疑似伊朗黑客也曾攻擊美國總統特朗普的競選網站，但同樣未成功。文章未有透露誰是最近的受攻擊者，但表示在美國大選的背景下，APT構成的威脅受到越來越多的關注。

美國之音

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