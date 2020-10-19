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中國外交部發表兩報告 批特朗普政府環境政策開倒車

1小時前
中國外交部發言人趙立堅指，中方發表報告抨擊美國特朗普政府的環境政策，是「來而不往非禮也」。（路透社）

中國外交部今日在網站發表兩份報告，抨擊美國特朗普政府的環境政策。中國外交部發言人趙立堅以「來而不往非禮也」回應傳媒，指美國個別政客和官員不遺餘力抹黑中國，包括在環境領域，而美方自身卻在環保政策上「大開倒車」，嚴重損害全球環境治理的公平效率和成效，並指報告是為戳破美國一些人賊喊捉賊的把戲。

中國外交部分別發佈《美國損害全球環境治理報告》及《美國損害環境事實清單》報告，批評特朗普政府上台以來，顛覆前總統奧巴馬政府的氣候與環境友好政策，奉行「美國優先」、單邊主義，退出《巴黎協定》，充份顯示對國際法和國際規則「合則用、不合則棄」的輕蔑態度。

中國報告大數美方所為對環境領域的負面影響，包括氣候變化、生物多樣性、瀕危野生物種、固體廢棄物、化學品、森林及水污染等諸多領城。

報告指，特朗普政府履行減排承諾方面進展緩慢，無視公約報告義務，樹立壞榜樣，扮演全球環境治理的「麻煩製造者」角色，持續向全球氣候治理注入負能量；呼籲美國盡快回歸遵守《國際法》、遵循多邊主義、凝聚全球力量、鼓勵廣泛參與、合作應對全球環境危機的正確道路。

中國外交部網站／新浪網

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