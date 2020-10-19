教育局長劉強接任成都大學黨委書記 被死控校長無影

四川成都大學黨委書記毛洪濤上周四（15日）發佈絕筆信，控訴遭校長王清遠批鬥後溺亡。成都大學今日（19日）召開幹部大會，火速處理好繼任人，宣佈市委教育工委書記、市教育局黨組書記、局長劉強頂替黨委書記空缺。

網上公開資料顯示，劉強於1985年進入成都科技大學水利系學習，畢業後留校任輔導員；1993年任成都科技大學校團委書記、黨委學生工作部副部長；四川大學與成都科技大學於1994年合併，劉強任四川大學校團委副書記、黨支部書記；劉於1999年調至成都市委辦公廳工作，歷任成都市委目標管理督查辦公室機關處副處長、成都市委辦公廳行政處處長；2005年任成都市委辦公廳副主任。

劉強於2011年調任成都市溫江區委副書記；2年後，出任成都市旅遊局局長、成都市統計局局長；2017年起任成都市委教育工委書記、成都市教育局黨組書記、局長至今。

至於校長王清遠沒有在周日（18日）舉行的毛洪濤喪禮現身；成都大學也沒透露王清遠的行程。

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