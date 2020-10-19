戰狼外交官變流氓 ｜毆打法輪功學員 官媒記者掌摑港留學生

中國戰狼外交官野蠻毆打台灣駐斐濟工作人員，同類事件已非首次。除了曾有中國駐加拿大使館人員痛毆當地的法輪功學員，甚至連中國官媒記者也化身「戰狼」，於英國的一個香港論壇上掌摑香港留學生。以下為這群戰狼外交官和官媒記者的惡行惡狀：

28/12/2001

美國之音報道，一名法輪功的中國留學生和同學應邀前往中國駐渥太華大使館，參加迎新年電影晚會。大使館要求所有的來賓先參觀一個批判法輪功的展覽，然後再看電影。這名中國留學生在拍照時，被認出是法輪功修煉者，結果被使館人員強行拖出展覽廳，還被毆打，要求他交出底片。該學生向警方報案，中國大使館還拒絕與警方合作。

30/9/2018

中國央視女記者孔琳琳，因掌摑香港留學生義工，被判普通襲擊罪，緩刑12個月。中國政府震怒，反稱孔琳琳只是行使言論自由。去年9月30日，在英國保守黨年會一個香港問題論壇上，孔琳琳對演講者怒罵：「你撒謊！你反華！你想分裂中國！你連中國人都不是。其他人都是漢奸！」被主持人要求離開。她不願離開，反控遭4、5人包圍，並對擔任義工的劉姓香港留學生（Enoch Lieu）甩了兩巴掌。

20/5/2020

捷克參議院議長韋德齊訪台前與（Miloš Vystrčil）與總統齊曼（Milos Zeman）會晤，討論中國大使館威脅他前任柯加洛（Jaroslav Kubera）不要訪問台灣的一封信。信中點名捷克企業將為此付出代價。 韋德齊透露，中國大使館的立場到仍相當強硬，不僅對他向台灣捐贈口罩致謝和與中華民國國旗合照表示不滿，還打電話到辦公室警告他，不要祝賀台灣總統就職，不然將對捷克與中國的關係造成傷害。

7/10/2020

印度兩家主流報章刊登雙十國慶廣告，印度電視台也播出台灣專題報道，遭中國駐印度大使館發函警告：不要違反「一中」原則，不應稱台灣是一個國家或「中華民國」（意即不存在「一中各表」）。印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦隨後表示，在印度的自由媒體，可報導他們認為合適的議題。

7/10/2020

德國之音報道，包括德國在內的39國本月6日在聯合國發表聲明，呼籲中國尊重維吾爾人的人權，並對香港情勢表達關切。多名外國外交官同時分享中國如何向各國施壓，逼迫放棄簽署批判中國政策的聲明。報導指，多名聯合國外交官告訴德國之聲，他們會在你簽署批判中國政策聲明前，窮追不捨，會不斷打電話或傳訊息給你，不論晚上或周末。攻勢從未間斷。有名外交官表示，記得幾名中國外交官曾刻意恐嚇她。她說：「他們會叫我到會場外，然後將我包圍住。基本上是一個三對一的情況，而且他們當下的行為非常有侵略性。」

15/10/2020

加拿大政府先前傳出，已給予香港一對曾積極參與抗爭的年輕夫婦「政治難民庇護」。中國駐加大使叢培武15日在視訊記者會，要求加國停止向逃避港版國安法的香港人提供政治庇護，並語帶威脅稱，加國此舉可能危害到仍生活在香港的30萬加拿大公民安危。當記者問他這是不是威脅時，他還回答「那是你的解釋」。

綜合報道

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