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戰狼外交官變流氓 ｜毆打法輪功學員 官媒記者掌摑港留學生

1小時前
2018年，央視女記者孔琳琳在英國保守黨年會一個香港問題論壇上掌摑香港留學生義工。

中國戰狼外交官野蠻毆打台灣駐斐濟工作人員，同類事件已非首次。除了曾有中國駐加拿大使館人員痛毆當地的法輪功學員，甚至連中國官媒記者也化身「戰狼」，於英國的一個香港論壇上掌摑香港留學生。以下為這群戰狼外交官和官媒記者的惡行惡狀：

相關新聞：台斐濟雙十酒會遭踩場 一人被毆至腦震盪 大陸戰狼擬行使外交豁免權甩身

28/12/2001

美國之音報道，一名法輪功的中國留學生和同學應邀前往中國駐渥太華大使館，參加迎新年電影晚會。大使館要求所有的來賓先參觀一個批判法輪功的展覽，然後再看電影。這名中國留學生在拍照時，被認出是法輪功修煉者，結果被使館人員強行拖出展覽廳，還被毆打，要求他交出底片。該學生向警方報案，中國大使館還拒絕與警方合作。

30/9/2018

中國央視女記者孔琳琳，因掌摑香港留學生義工，被判普通襲擊罪，緩刑12個月。中國政府震怒，反稱孔琳琳只是行使言論自由。去年9月30日，在英國保守黨年會一個香港問題論壇上，孔琳琳對演講者怒罵：「你撒謊！你反華！你想分裂中國！你連中國人都不是。其他人都是漢奸！」被主持人要求離開。她不願離開，反控遭4、5人包圍，並對擔任義工的劉姓香港留學生（Enoch Lieu）甩了兩巴掌。

20/5/2020

捷克參議院議長韋德齊訪台前與（Miloš Vystrčil）與總統齊曼（Milos Zeman）會晤，討論中國大使館威脅他前任柯加洛（Jaroslav Kubera）不要訪問台灣的一封信。信中點名捷克企業將為此付出代價。 韋德齊透露，中國大使館的立場到仍相當強硬，不僅對他向台灣捐贈口罩致謝和與中華民國國旗合照表示不滿，還打電話到辦公室警告他，不要祝賀台灣總統就職，不然將對捷克與中國的關係造成傷害。

7/10/2020

印度兩家主流報章刊登雙十國慶廣告，印度電視台也播出台灣專題報道，遭中國駐印度大使館發函警告：不要違反「一中」原則，不應稱台灣是一個國家或「中華民國」（意即不存在「一中各表」）。印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦隨後表示，在印度的自由媒體，可報導他們認為合適的議題。

7/10/2020

德國之音報道，包括德國在內的39國本月6日在聯合國發表聲明，呼籲中國尊重維吾爾人的人權，並對香港情勢表達關切。多名外國外交官同時分享中國如何向各國施壓，逼迫放棄簽署批判中國政策的聲明。報導指，多名聯合國外交官告訴德國之聲，他們會在你簽署批判中國政策聲明前，窮追不捨，會不斷打電話或傳訊息給你，不論晚上或周末。攻勢從未間斷。有名外交官表示，記得幾名中國外交官曾刻意恐嚇她。她說：「他們會叫我到會場外，然後將我包圍住。基本上是一個三對一的情況，而且他們當下的行為非常有侵略性。」

15/10/2020

加拿大政府先前傳出，已給予香港一對曾積極參與抗爭的年輕夫婦「政治難民庇護」。中國駐加大使叢培武15日在視訊記者會，要求加國停止向逃避港版國安法的香港人提供政治庇護，並語帶威脅稱，加國此舉可能危害到仍生活在香港的30萬加拿大公民安危。當記者問他這是不是威脅時，他還回答「那是你的解釋」。

綜合報道

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