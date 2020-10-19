兩岸疫情速遞｜大陸增13宗輸入確診 上海佔5宗最多

兩岸疫情最新情況：大陸衞健委公佈，昨日（18日）新增13宗確診病例，分別是上海5宗，廣東3宗，天津2宗，陝西2宗，山西1宗，全部屬境外輸入個案。累計確診85,685宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診535宗，7人死亡。

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滬5宗境外輸入個案 分涉2華人3外籍患者

上海市衞健委公佈，周日（18日）新增5宗境外輸入確診個案，其中兩宗確診者為中國籍人士，分別在波黑（波士尼亞與赫塞哥維拿）和哥倫比亞回國，於法國轉同一航班在10月16日抵達上海浦東機場。其他3宗個案，分別是俄羅斯籍、法國籍及斯洛文尼亞籍，於16日至17日期間由俄、法及斯洛文尼亞抵達上海浦東機場。

廣東3宗輸入確診 19宗無症狀感染

廣東衞健委通報，昨日增加3宗境外輸入個案，分別是2宗來自沙特阿拉伯，1人來自孟加拉。新增19宗境外輸入無症狀感染，當中沙特阿拉伯佔6宗，菲律賓和孟加拉國各4宗，科威特3宗，馬來西亞和敘利亞各1宗。

國家衞健委／上海衞健委／廣東衞健委

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