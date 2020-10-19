習總打虎｜福建前副省長張志南涉受賄、濫用職權 最高檢決定逮捕

新華社報道，福建省委前常委、前副省長張志南涉及的受賄、濫用職權案，經國家監察委員會調查終結後，移交檢察機關審查，日前，最高人民檢察院決定將張志南逮捕。

現年60歲的張志南，上月30日被福建省委「雙開」（開除黨籍，開除公職），當地官媒列舉他一系列違規行為，包括他在武漢肺炎疫情時「部署不力，敷衍應付」，同時對抗組織審查，搞迷信活動，違規為家人、親屬在工作調動、企業經營等方面謀取利益；家風敗壞，縱容默許家人、親屬利用其職權及職務影響謀利，並指他生活腐化墮落，搞權色、錢色交易。

當局亦指，張志南涉及一系列經濟違規，包括徇私舞弊濫用職權，給公共財產造成重大損失；把公權力當成謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務上的便利在推進用地審批、獲取資金補助、申請銀行貸款等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

來自福建龍岩的張志南，2011年11月出任省委常委及副省長，分管發展改革（糧食和物資儲備）、科技、財政、生態環境、交通運輸、應急管理、統計、醫保及數字福建建設等工作。今年4月中紀委宣佈張志南被查的前一天，他還在出席會議。

新華社

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