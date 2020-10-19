已故中共前總書記趙紫陽的骨灰昨日下葬一周年，包括女兒王雁南、女婿王志華等幾名家屬，在官方嚴密監控下到北京昌平區墓地拜祭。當局再把這一天視為「敏感日」，在趙的墓碑後方高處裝設了多個監視鏡頭，並嚴格限制包括趙家友人在內的掃墓人數。流亡美國的中央黨校退休教授蔡霞首次在網上發文悼念趙紫陽，讚揚他「在六四事件中堅持良知的底線」。

去年10月18日亦即趙紫陽誕辰百周年翌日，趙家子女與官方商討多年後，終獲准把趙紫陽和夫人梁伯琪的骨灰，由一直安放在北京東城區富強胡同六號的故居轉移到昌平區「天壽園」墓園安葬。香港電台報道，包括王志華和王雁南夫婦等八名家屬昨到墓園向父母墓碑獻上鮮花，其後在墓碑前合照。現場所見，墓地四周有綠色圍牆，墓碑正後方高處有多個監控鏡頭。

鮑彤致悼：他心裏有座天秤

據悉，多名趙家的朋友被禁在前日的趙紫陽誕辰101周年，前往富強胡同六號和墓地悼念。獨立記者高瑜昨在Twitter表示：「這裏已經是中國普通百姓的禁地，不僅安裝多個監視鏡頭，從陵園大門口，到這塊陵園東部最高地的陵墓，層層設卡，普通日期都不讓民眾祭奠、瞻仰，何況今天？多少北京人被上了崗！1月17日，10月17日，10月18日，自2019年六四30周年起，趙紫陽忌日、誕辰、下葬日，北京多了三個敏感日。」

趙紫陽的政治秘書鮑彤昨也在Twitter發文，指當局禁止他「在此前做甚麼事」，故此只能延遲至昨日才發文悼念，並發佈一張他在去年趙下葬時所寫的書法，上書：「趙紫陽心裏有一座天平（秤）：社會比政府重要，居民比政黨神聖，常識比主義更可靠。」流亡美國的蔡霞也在網上說：「趙紫陽在六四事件中堅持良知的底線，達到他政治人格完整的最高點；在被軟禁的十多年裏，達到他思想認識的最高點。回顧趙紫陽的整個人生歷程，越接近生命的最後時刻，越綻放他生命的光彩！趙紫陽與胡耀邦一樣，『是人民的紫陽！』」

故居家人逼遷壓力大

另外，王志華對中國人權民運信息中心表示，目前家人仍住在富強胡同六號，但當局逼遷的壓力很大，可能在近期被迫搬離。信息中心稱，官方此舉完全基於政治考慮，目的是消除這個「聖地」，因這處除了是趙紫陽生活多年的故居外，也是中共前總書記胡耀邦從五十年代到1984年的住處，許多崇敬胡趙兩人的民眾都視之為聖地，不少人都在敏感日子前來瞻仰。

香港電台/《蘋果》記者