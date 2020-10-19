武漢肺炎｜受害者家屬申請公開資料 要求公開涉瞞報、謊報公職人員名單

內地首名控告政府的武漢肺炎受害者家屬張海，今日向武漢市、湖北省當局提出政府公開信息申請，要求公開在武漢肺炎疫情期間，因為瞞報、謊報確診、死亡、疑似病例的公職人員姓名及職位。他表示，依法當局要在20個工作日內回覆，如果政府公開涉事人的姓名，他將會提出控訴，但如果政府繼續消極回應，則會向更高層級政府機構投訴。

張海的父親因為武漢肺炎離世，但當局一直未有回應他提出的訴訟。他對《蘋果》表示，內地的政府信息公開條例規定，原則上政府資料都應公開，公民亦有權利申請，所以他去信武漢市、湖北省當局，要求公開涉及武漢肺炎期間涉及違規行為官員的資料。然而，從他向武漢市、湖北當局提出訴訟以來，對方都以是迴避的態度回應，並且對他加以監控、打壓，但他仍一直以依法依規方式追究，讓官員知道，即使繼續打壓對他都沒有效果。

張海稱，對於這次要求公開信息，他已預期當局不會有任何正面回覆，繼續採取迴避的態度，但他仍會繼續堅持行駛公民權利，繼續要求政府公開相關信息，「不要藏着掩着」。

一旦政府給予正面回應，張海認為因為這些人涉及瞞報、謊報等犯罪行為，他會根據名單提出起訴，用法律來維護權利。如政府還是不公開資料，張海會向更高層級的政府部門投訴，指湖北省、武漢市兩級政府迴避國家的政策，屬典型的不作為行為。

張海早於6月10日控告武漢政府與武漢市中部戰區總醫院，索償200萬元人民幣（約231萬港元），但獲武漢市中級人民法院「口頭通知」不予立案，之後他向武漢市中級人民法院不予立案的決定，上訴至湖北高級人民法院。

《蘋果》記者

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