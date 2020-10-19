韓戰70年｜習近平稱要宏揚抗美援朝精神 專家：靠紀念韓戰增強民族主義

新華社報道，總書記習近平在參觀「銘記偉大歷史 捍衞和正平正義—紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年主題展覽」時強調，要在新時代繼承和弘揚偉大抗美援朝精神，為實現中華民族偉大復興而奮鬥。有中國問題專家指，習近平在外交上節節挫敗，故想用紀念韓戰來增強民族主義。

習近平參觀展覽時強調，70年前，為了保衞和平、反抗侵略，中國黨和政府毅然決定抗美援朝，抗美援朝戰爭的勝利，是正義的勝利、和平的勝利、人民的勝利。戰爭鍛造形成的偉大抗美援朝精神，必將激勵中國人和中華民族克服一切艱難險阻、激勵全黨全軍全國各族人民更加緊密地團結在黨中央周圍，戰勝一切強大敵人。

中國問題專家林和立向《蘋果》表示，習近平在外交上節節挫敗，與美國、歐洲及亞洲不少國家發生衝突，且矛盾越來越尖銳，「（所以）他在國內就要鼓吹民族主義……習近平想用紀念韓戰來增強民族主義、愛國主義」。四面樹敵下，再與其他國家交惡，恐不是上策，但林和立認為：「習近平也不會多顧忌南韓的反應，畢竟中國與北韓的關係素來很密切，南韓也知中國的立場，所以相信南韓也不會有特別反應。」

林和立特別提到：「無論在韓戰、抗日戰爭或其他歷史的題材，習近平都會用來鼓吹民族主義」，而中國也有可能在其他衝突或事件生事端，所用的手段也會越來越強硬，如近期頻派戰機對台灣文攻武嚇，而習近平在2012年時提出「中國夢」，這其實民族主義的夢，要中國在經濟軍事超越美國，「在習近平之後的任期，他會繼續強調偉大民族復興，繼續增強在這方面的宣傳。」他指出，中國的民族主義教學在一般大中小學來說是奏效的，不少年輕學生對此受落，從中共穩固政權的角度來看，鼓吹民族主義是有用的。

《蘋果》記者／新華社

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