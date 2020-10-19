《胡適留學日記》在京拍賣 $1.6億天價創最貴日記成交

民國時期著名文學家、外交家胡適，在上世紀10年代留學美國期間撰寫的《胡適留學日記》，於10月16日在北京以破紀錄的1.3915億元人民幣（約1.63億港元）拍賣成交，成為最貴的日記。

胡適於1910年至1917年年間留學美國康奈爾大學及哥倫比亞大學，將所見所聞寫成《胡適留學日記》，親筆手稿共18册、50多萬字，隨文符有450多張珍貴照片及中英文剪報。

20世紀30年代初，胡適同意將留學日記交由上海亞東圖書館排印出版，當時以《藏暉室札記》為名在1939年出版。此後，商務印書館、安徽教育、湖南嶽麓書社等多家出版社均依照「亞東版」，以《胡適留學日記》為名重印。

這次拍賣的手稿呈現日記的原貌，是至今公開發現的最全本。

胡適提倡文學革命而成為新文化運動的領袖之一，曾擔任國立北京大學校長、中央研究院院長、中華民國駐美大使、私立南開大學校董會董事等職。

中國新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！