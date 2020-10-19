中梵協議｜意媒指22日共同宣佈續簽 意媒：美國抗中反成助力

有意大利傳媒報道，教廷和中國將於本月22日共同宣佈續簽「中梵主教任命臨時協議」，協議現階段內容僅牽涉教務問題，但協議推動若果順利，中梵可能在2年內建交。

意大利第一大報《晚郵報》（Corriere della Sera）指出，教廷直接證實效期2年的《中梵主教任命臨時性協議》將在22日屆期當天宣佈續約，宣佈時間是教廷當地時間中午12時，即北京時間傍晚6時。但教廷官方新聞室對此未有發表任何評論。

教廷相關人士透露，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）施壓教廷勿與中國續簽協議，反成促成協議的大推手。因為中國內部原本對是否續簽協議有分歧，但北京很滿意教宗方濟各拒見蓬佩奧，像向北京證明教廷堅持與中國對話的路線不會受到任何制約，令中國內部贊成續約的「親梵蒂岡派」，壓過持反對意見的「共產黨基本教義派」。甚至有部份教廷人士認為，或讓北京願意提早邀請教宗訪問中國。

有熟悉中梵關係的專家向台灣中央社分析，中共一向以聯合次要敵人打擊主要敵人為統戰鬥爭工具，中國現階段的主要敵人是美國，因此願意讓教廷這外國勢力干涉本屬於中國內政的主教任命事宜。

《晚郵報》指出，教廷內部並非對協議全然樂觀，只是認為一個壞協議總比沒協議好，及必須對新疆維吾爾人、香港、中國非官方教會遭迫害噤聲付出代價。據指，內容保密的中梵協議長約10頁，其中有些問題還有待雙方協商解決。但武漢肺炎疫情阻礙雙方面對面談判，教廷必須對中國官方與非官方教會的分裂問題保持警惕，也擔憂中國迫害宗教自由的情況加劇，「這都是教廷續約要付出的代價」。

報道引述教廷人士指出，方濟各並非首位拒見美國國務卿的教宗，2007年本篤十六世就曾拒見美國前總統小布殊派來的國務卿賴斯（Condoleezza Rice），這些外交事件多是當時保密，事過很久才曝光，不像蓬佩奧事件這麼快被攤在枱面上。

中央社

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