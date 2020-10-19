節儉兄妹只叫兩碗飯食 霸氣哥豪爽請客

台灣彰化市一名陳姓婦人日前晚上騎電單車載一對兒女出門吃飯，豈料途中發生交通意外，陳女需到警署落口供，因為擔心一對子女肚餓，着他們先到附近的鴨肉飯餐廳進食。這對兄妹知道家庭經濟不佳，討論後決定只點兩碗鴨肉飯吃，他們的對話被旁邊一名男子聽到後，該男子霸氣為兄妹結賬，並向餐廳表明「兄妹再點些甚麼，都算在我賬上」，餐廳店員也因此被感動，加碼送兄妹小菜及兩碗湯。

事發於上周五（16日）晚上7時多，陳女落完口供後會合一對子女，15歲兒子及11歲女兒連忙告訴她：「媽，剛剛有1位年輕的大哥哥幫我們付錢了」，她聽到後相當感動，於是將上述過程在Facebook群組分享。

陳女指，孩子跟這名「大哥哥」素不相識，對方也不了解他們家境，沒想到會有如此溫暖的舉動，證明世間處處有溫情，她也對小孩說，日後若有能力，一定也要關心和幫助別人。

陳女事後亦現身指出，自己是家扶中心扶助的家庭，經濟並不寬裕，因此只能省吃儉用過日子，早餐家人經常都各只吃1隻烚蛋，午餐通常吃滷肉飯，晚餐則吃烚青菜，不敢多買菜肉，兩個小孩也因此習慣吃得節儉，令她很心痛。

台灣《蘋果新聞網》

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