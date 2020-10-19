廣告片中國地圖不全　企業被罰35萬

中國三大乳製品企業之一上海光明乳業，被指觸犯「損害國家的尊嚴或利益、洩露國家秘密」法規，遭中共罰款30萬元人民幣 （下同．約34.7萬港元），網上流傳光明乳業疑似因宣傳號口「請給我光明」中招，似是暗諷中共是魔鬼，不過當局昨天解畫，真正「死因」是廣告短片中的地圖不完整。

上海市市場監督管理局昨日通報指，上月27日就光明乳業違反廣告法案作出行政處罰，罰款30萬元。當局指光明乳業官方網站中，一條2018年6月發佈的廣告影片內，使用的中國地圖「未將我國領土表示完整、準確」。光明乳業隨後亦發聲明，表示會深刻檢討及認真吸取教訓，明言「堅決維護國家主權和領土完整」，聲明又指影片委託上海曦夢文化傳媒有限公司製作，該公司疏忽而出錯，已深刻認識錯誤，接受處理。

「請給我光明」涉暗諷中共

光明乳業已經將影片下架，不過有網民在討論區「reddit」發帖，上載涉事影片截圖，指該中國地圖並未列出南海「九段線」，網民估計光明乳業因此得罪中共。光明乳業被罰一事，前晚開始在網上流傳，不過當時官方公告沒有詳細交代原委，有傳疑似光明乳業的宣傳口號「請給我光明」出事，其實該口號出自一張網上圖片，由一名大學生創作，並非光明乳業官方宣傳品，但流傳一整天，當局才現身闢謠。

其實中國地圖猶如地雷，不少公司因此被指錯誤表達，傷害民族感情。今年二月，華為亦因使用一張缺少藏南地區的錯誤地圖，而受到中國網民指摘。去年9月，日本品牌無印良品在微博中則因使用「法租界」一詞，遭當局罰款。澎湃新聞