台灣水草造景達人奪世界第一 方寸之間驚艷水底風光

台灣的李啟瑞在2019年奪得美國AGA水草造景大賽120至200公升組世界冠軍，與其他人到水族館不同，他看到再耀眼的魚都不為所動，他關心的是一旁的水草，對看起來都長得一樣的草，他能如數家珍，而且一次又一次創造出絕美的水底花園。

李啟瑞永遠記得第一次看見水草的場景，當時他在雲林科技大學視覺傳達設計系讀書，跟同學到斗六市區一間水族館，一進門看見一個大水族缸，裏面用水草鋪成一片草原，他看見每個枝節都有一顆一顆的小氣泡，問了同學，原來是鹿角苔，它們在行光合作用。植物都會光合作用，但只有水草，因為在水裏，它的呼吸可以被看見。

李啟瑞說：「我那時候就被這整片草原的氣泡吸引，看到水草的律動，或是呼吸的動作，覺得那個比起生物帶給我的感動來得大很多，讓我想要去探知，用甚麼樣的方式，可以把水生植物養在這個空間裏面，然後可以讓它長得很美。」

就這樣，李啟瑞一頭栽進了水草造景，他用簡陋設備和便宜材料，在宿舍裏種起水草。斗六沒甚麼休閒娛樂的地方，正好適合培養這個另類宅男的興趣。沒多久，他們就把當地的水族館都逛完，於是騎電單車到台中、台南，就是去尋找雜誌裏介紹的水族名店，看到店裏水草培育狀況良好，就會立刻請教，在當時台灣能找到的相關知識極少，他們就是靠着不斷尋訪業者切磋了解。

李啟瑞的草缸逐年升級，每缸花費也直衝上萬元新台幣（約2,690港元），對於學生而言是不小的負擔。他用打工的收入和獎學金，養着這個所費不貲的興趣，同學到宿舍參觀他絢麗的草缸時，總是驚嘆。

在李啟瑞迷上水草的2000年代初期，世界水草造景界正經歷一場風格的轉變，從最早歐洲興起的荷蘭式造景，全由水草構成景致，講究前中後景水草的比例，逐漸轉變為崇尚自然，會加入石頭、沉木等元素，讓作品更接近野外自然風光。帶起這個風潮的，是日本水草造景大師天野尚，他以自然為師的精神影響水草界甚巨，2001年他創辦IAPLC世界水草造景大賽，立刻成為水草人追尋的聖盃賽事。李啟瑞也被大師感召，2002年毅然投入IAPLC的比賽，那年他讀大學三年級。

連續參加了三年，李啟瑞的世界排名從484名、326名，到第三年上升到149名，但畢業、當兵、出社會工作，身份轉變加上工作和生活，他已無暇兼顧，水草就像所有青春的印記一樣，只留下曾經美好的回憶。

直至12年後，他踏入中年、孩子長大，工作穩定，「開始覺得，有很多空閒時間讓自己感到無聊，就會想要找些事情來做，就突然想說，好像我可以把以前拋棄的那個熱愛的興趣，再重新回到我的生活圈裏面。」

李啟瑞於是花一年買齊設備，2016年開始投入比賽。每一年，他找到適用的素材後，開始着手「建構硬景」。在水草造景中，硬景指的是植物還沒植入前的景觀。每天李啟瑞會在草缸前東看西瞧，把前一天的位置拆了再擺，光是硬景就要花上一兩個月時間。再來是「配草」階段，李啟瑞心中會有一個配草藍圖，依照不同水草的姿態有它適合的位置，但還是需要在硬景上實際搭配才知道。當硬景軟景都完成，最後就是「水草培育」，這也是最累人的地方，「水草造景沒有捷徑，沒有能偷工減料的地方，不會讓你做好之後可以不要去管它，不會說放着它就會一直就這麼漂亮，它就是需要去照顧。」也因此，一個比賽的草缸要到最佳狀態，差不多要花上五個月時間。

現職為軟件公司使用者介面設計師的李啟瑞，白天需要源源不絕的創意，下班之後投入水草，一樣都是視覺創作，但卻是另一種心情。每次看着自己創造的水下風光，眼光穿梭在裏面逛着每一個角落，都有一種像被叮噹的縮細燈縮小的感覺，「它只是小小的一隅，但是從這一隅裏面，我可以看到我自己想像的遼闊的世界觀」。

李啟瑞恢復參賽後，2017年在IAPLC拿到126名，隔年竄升至21名，去年他參加與日本IAPLC齊名的美國AGA世界水草造景大賽，更勇奪120至200公升組的冠軍。李啟瑞最希望能在IAPLC拿下至少前7名的成績，才足以向他最崇拜的天野尚大師致敬。今年IAPLC成績已公佈，他得到第14名，他的夢想已在不遠的前方。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

https://tw.appledaily.com/micromovie/20201018/VTQMHDP2IZAGTETJ5JIRGAP7VA/

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！