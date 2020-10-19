影壇「國進民退」｜內地名導賈樟柯親創國際獨立影展 4年後突歸政府所有

內地影壇也搞「國進民退」？國際知名的內地獨立電影導演賈樟柯在自己家鄉山西創立的「平遙國際電影節」，今年第4屆圓滿落幕，但昨晚他受訪時表示將退出主辦單位，完全放手交由平遙政府負責，今後只當個觀眾，消息令不少人感到錯愕。有指該影展一直獨立自主運作，並有威尼斯影展前主席馬克穆勒擔任藝術總監和策展人，頗受國際影壇人士看重，今年甚至完全沒拿政府一毛錢，如今賈樟柯離去，被網民議論可能淪為中國其他公辦的政治宣傳影展。

賈樟柯表示：「平遙國際電影展截至本屆已實現百分之百的市場化運營，沒有花政府一分錢，全部是所謂的資本。」他還說，「目前平遙國際電影展的品牌已經成功樹立，場館歷經4年持續投入，也日趨完善，在舉辦權移交的同時，也會把相關設施贈送給他們」。

據中國媒體報道指出，「賈樟柯希望平遙國際電影展在政府的指導支持下迅速市場化。根據計劃，平遙當地政府有3年的資金扶持，但補助額度是逐年遞減，在3年投入期結束後，賈樟柯特別強調：『今年的電影展沒有花政府一分錢』，但是雙方的利益分配也到了一個需要重新平衡的節點，相比2017年，政治行政上的人事變遷、當地旅遊業的現實局面，都使現有的合作形式注定難以繼續下去」。

有網民解讀，政府當局可能介入，導致影展不再純粹。賈樟柯曾發文指中國「電影事業，不能這麼搞」，如今再受某些因素拋下一手創立的影展，令人惋惜。有網民說，影展過去找來的國際首映作品都是衝着賈樟柯的面子，未來還能看甚麼？

但賈樟柯的妻子、內地演員趙濤則有另一角度看法，她表示：「再見平遙影展！賈導再也不用為影展求人了，也終於可以睡覺了，我還挺開心的。」

賈樟柯宣佈退出籌辦後表示，今後仍會以觀眾的身份來參加平遙電影節，並期許未來新的影展團隊能傳遞一個精神，「我希望他們能夠繼續支援本土電影，因為畢竟是在山西做的電影展，不能忘了這個土地」。

澎湃新聞網/ 台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！