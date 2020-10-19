隱瞞解放軍身份　滲透美學府領館

中美關係持續緊張，美國在今年 7 月拘捕至少四名中國研究員，當中包括在美國加州大學戴維斯分校實驗室的唐娟。他們多數隱瞞自己與解放軍的關係，企圖在美國的機構獲取敏感技術，最高可面臨10年的監禁和罰款25萬美元（約193萬港元）。

美國司法部早於7月已發聲明指，有人為了謀取美國的利益，合謀掩蓋真正身份，反映中國政府利用美國的寬容，大力從事滲透工作，其中唐娟以交流訪問研究員身份獲得簽證到美國，於加州大學戴維斯分校從事研究，惟從無披露曾效力解放軍空軍軍醫大學一事，後被揭發她穿軍服的照片及與解放軍聯繫。唐娟6月接受美方問話後，曾進入中國駐三藩市總領事館求助，後離開領館被捕，遭美方控告簽證欺詐。唐娟上月中旬已保釋外出。

另於今年8月，美國司法部起訴了一名中國籍加州大學洛杉磯分校的研究員，指他涉嫌轉移美國敏感技術資料到中國國防科技大學，並在聯邦調查局調查時，破壞電腦硬碟，消滅有力證據，同時又被發現2018年申請簽證時虛報與解放軍「沒有關係」。

美逐步收網 關孔子學院

美國國務卿蓬佩奧當時批評，中國使館人員從事的活動已跨越正常外交的界線，更像間諜所為，甚至稱除了侯斯頓總領事館，美方不排除關閉更多中國的領事館。美國聯邦調查局已在美國超過25個城市，查問相信與中國軍方有秘密聯繫的人士。美國的掃蕩間諜行動，也包括蓬佩奧上周五要求關閉被指為間諜溫床的孔子學院。

美國之音