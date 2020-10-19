台「保護傘」潑糞案｜涉教唆3疑犯遭羈押禁見 拒供出幕後主使人

流亡香港年輕人營運的台灣「保護傘」餐廳，上周五（16日）遭人潑糞刑毀。案發12小時後，警方拘捕25歲疑犯莫凡，莫男承認收錢犯案並供出李姓兄弟及江姓疑犯3人。他們3人17日晚在法院門口徘徊時被捕。警方拘提3人後昨天（18日）移送台北地方檢察署，檢察官訊後聲請羈押禁見。北院今天凌晨裁准羈押禁見。

檢警調查，主嫌為24歲的北聯幫成員李昭慶，因接受他人3萬元台幣（下同，約）委託辦事，對方聲稱與保護傘餐廳業者有過節所以要報復，李昭慶再找其26歲兄長李昭信、25歲表哥江啓榮合謀，最終以1.5萬元找到江男的高中同學莫凡犯案。

警方發現案發前後，李姓兄弟在餐廳內與門口監看，其中江男與李姓哥哥還進入餐廳內用餐，李姓弟弟則是站在店外。

調查顯示，李姓兄弟與江男共乘一輛車，只開到餐廳附近就下車，再由其中2人進入店內用餐，另1人在門口把風，而讓莫嫌獨自前往潑糞，製造互不認識的假象。案發時還拍攝潑屎影片，向幕後指使者回報狀況。

李姓兄弟與江男被捕後，遭隔離偵訊，目前疑犯仍佢供出主使人。檢警將持續清查幕後真正教唆主使的藏鏡人。

台灣《蘋果新聞網》

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